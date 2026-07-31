Pampa Energía presentó un proyecto al RIGI para invertir 2.700 millones de dólares en una planta de urea en Bahía Blanca

El presidente Javier Milei participó de la presentación del proyecto de Pampa Energía, aprobado por el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para la construcción de una nueva planta de producción de urea en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

El mandatario estuvo junto al presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, y funcionarios nacionales, en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada.

La inversión prevista asciende a 2.700 millones de dólares. Durante la etapa de construcción, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

También participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani; y el director ejecutivo de Pampa Energía, Nicolás Mindlin.