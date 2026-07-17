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Federico Susbielles destacó la inversión de Pampa Energía y el trabajo con la Unión Industrial

El intendente dijo que el Municipio trabaja de manera coordinada con la empresa y la UIBB para que la inversión genere oportunidades para las pymes, proveedores y trabajadores.

Foto: archivo-La Nueva.

El intendente Federico Susbielles destacó la inversión anunciada por Pampa Energía en el polo industrial de Bahía Blanca y aseguró que el Municipio ya articula acciones con la empresa y la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) para maximizar el impacto económico del proyecto en la ciudad y la región.

El jefe comunal sostuvo que el desafío es lograr que la llegada de nuevos capitales se traduzca en beneficios concretos para el entramado productivo local, con mayor participación de empresas bahienses y la generación de empleo calificado.

"Estamos trabajando codo a codo junto a la empresa y con la Unión Industrial para lograr una mejor capitalización de esta nueva e importante inversión", afirmó Susbielles al referirse al trabajo conjunto que se viene desarrollando.

El objetivo, según señaló el intendente, es fortalecer la integración de pymes, proveedores y profesionales locales en las distintas etapas del proyecto, impulsando el crecimiento de la economía regional y consolidando a Bahía Blanca como uno de los principales polos industriales y energéticos del país.

Desde el Municipio se remarca, además, que continuarán promoviendo mesas de trabajo con el sector privado para facilitar el desarrollo de inversiones estratégicas y generar condiciones que favorezcan la creación de empleo y el crecimiento de la actividad económica.

La inversión de Pampa Energía se enmarca en el plan de expansión de la compañía y representa uno de los anuncios más relevantes para el sector energético en Bahía Blanca, que es considerada clave para el desarrollo industrial y logístico de la Argentina.

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