A más de un año de la muerte del psiquiatra Zukerman: cómo están las causas

El 3 de julio del año pasado, el psiquiatra Rubén Daniel Zukerman falleció en nuestra ciudad a los 68 años.

Lo que parecía una muerte natural, de un hombre con trastornos de salud, se convirtió en un resonante caso de investigación penal, a partir de las sospechas de la única hija del profesional, quien es odontóloga y vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Natacha Zukerman se enteró por teléfono de la desgraciada noticia y directamente apuntó contra Claudia Alejandra Simón (54), pareja del difunto, una enfermera que conoció años antes para el cuidado de su padre.

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Imagen de un video que Zukerman le mandó a su hija, meses antes del fallecimiento.

La hija tuvo dudas porque supo que, luego del traslado a la funeraria, a su padre lo quisieron cremar, medida que no prosperó por su intervención.

También conoció los detalles de una denuncia por amenazas que el psiquiatra había presentado contra Simón en 2023 y la existencia de un acta de matrimonio, del 17 de julio de 2024, celebrado bajo su desconocimiento.

"Ella no estaba con mi papá porque era lindo, sino por sus bienes", declaró Natacha a La Nueva. a poco del fallecimiento.

"Esta señora le daba los medicamentos, lo llevaba a hacer diálisis, también al médico. Hacía de taxi, de cocinera, de enfermera, como una cuidadora, pero no lo dejaba acercarse a su única hija y a los amigos. Él le tenía miedo, estaba como preso", agregó.

A poco más de un año del caso, la causa penal está abierta, además de una demanda civil que busca anular el contrato conyugal.

La investigación que lleva adelante la fiscal Marina Lara, como titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, mantiene algunas pruebas pendientes de resolución.

"Se ha avanzado con la producción de medidas de prueba, tales como pericias médicas, declaraciones testimoniales, pericias químicas y hasta el momento no surge la participación de otra persona en la causa de muerte de Zukerman" confirmó en los últimos días una fuente allegada a la causa.

"Los médicos que lo han atendido dieron cuenta de las múltiples enfermedades que tenía, se hacía diálisis y una médica reconoció que él muchas veces no iba por propia voluntad y que incluso ella le había advertido que corría riesgo de vida si no hacía diálisis y él, de todas maneras, no asistía", agregó el vocero.

Fiscal Marina Lara

La propia fiscal, a poco de haber iniciado la investigación, había reconocido públicamente que, al menos hasta ese momento, la denuncia de la hija "no tiene sustento científico" y que el desenlace era "esperable".

Y hoy, parece, Lara tiene la misma percepción.

"Hay una audiencia prevista con un perito médico par que aclare algunos puntos de un informe que realizó. Ese perito observó todas las pericias y la historia clínica del occiso y determinó que la muerte había sido por causas de sus múltiples enfermedades", agregó alguien que está cerca del caso

Sería una de las últimas medidas y, de no surgir imponderables, la causa caminará hacia el archivo.

"No era buena mina"

La hija del psiquiatra siempre consideró a Simón "peligrosa".

"Yo mandaba a los amigos (de su padre) a que tocaran timbre y no los atendía, los amigos me decían que la única que podía hacer algo era yo. Me decían que era peligrosa, que no era buena mina", había dicho la odontóloga.

Natacha Zukerman es odontóloga y ejerce en Buenos Aires.

"Mi papá, en 2023, la denunció por violenta, fue a la casa de un amigo -de eso me entero ahora porque les pedía a los amigos que no me contaran- con una camisa rota y le hizo la denuncia. Ella le decía que se iba a tirar del edificio, todo eso está registrado. También había maltrato de ella a los médicos de mi papá, a quienes les gritaba, les decía al personal de maestranza del centro de diálisis que no tocaran a su marido, porque eran las que limpiaban. Era maltrato con todos", detalló.

Según la odontóloga, los amigos de su padre describían a Simón como una persona "tóxica, muy conflictiva y agresiva".

Sostuvo, a su vez, que la mujer de Zukerman mantuvo discusiones con el contador de su papá y con los dueños de inmobiliarias que administraban las propiedades del psiquiatra.

"Mi papá no quería que me acercara, para cuidarme. Hace un año me había bloqueado el teléfono, pero me llamaba cada tanto diciéndome que me quería dejar un testamento, todo eso lo tengo grabado porque mi teléfono graba las conversaciones, me decía que no quería que nadie se quedara con las cosas que eran de su hija y de sus nietos. Yo le preguntaba por qué me decía eso y me cortaba", relató.

Sobre la boda, Natacha aseguró que "ella estaba todo el tiempo insistente con el tema del casamiento y cuando mi papá le decía que no, se ponía más loca".

También remarcó que, luego del fallecimiento, Simón "no solo intentó cremar su cuerpo", sino que también buscó cobrar alquileres, se negó a entregar el celular del fallecido y, al ser allanado su domicilio, dijo desconocer dónde se encontraba el teléfono.

Sin embargo -siempre según Natacha- está probado que la mujer realizó compras por la cuenta de Mercado Libre de su padre una vez fallecido.

Y que el celular funcionó por lo menos 11 días después del momento del deceso, hasta desconectarse en proximidades de General Daniel Cerri (según las constancias obrantes en la IPP 14.231/25).

La hija del psiquiatra también describió que luego del hecho Simón convocó a un cerrajero para cmabiar el acceso a su domicilio y que solicitó la atribución de un inmueble del causante invocando el derecho real de habitación.

Audiencia de conciliación en agosto

En la demanda que se tramita en el fuero en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad, la hija del psiquiatra Zukerman busca anular el matrimonio de su padre con Simón, a fin de evitar que se llegue al "reparto" de la herencia.

Para Natacha Zukerman, la firma del acta matrimonial no es la de su padre o, en todo caso, se nota una "falta de voluntad" en la ceremonia.

"Cuando uno se casa lo hace contento, con fotos, y esto no fue así", declaró la mujer.

"Hay dos testigos (de la ceremonia) que son dos personas que no conozco, de sesenta y pico y setenta y pico años y con documento de extranjeros", describió la odontóloga en la presentación judicial.

La demandante, a su vez, aseguró que tanto amigos como familiares de su padre -incluido su primo y contador, Daniel Zukerman- no tuvieron conocimiento del matrimonio.

"En los dos últimos años de vida de mi padre, sus allegados fueron sistemáticamente apartados de su vida diaria", afirmó.

Natacha también remarcó que su padre había presentado varias denuncias por amenazas, hostigamiento y coacciones ejercidas por Simón y que las mismas demuestran que "el consentimiento de mi padre para contraer matrimonio no fue libre, sino que se vio afectado por la intimidación".

En el marco de la causa de tipo civil, el juez Néstor Javier Carlos fijó una audiencia para el próximo jueves 27 de agosto próximo.

En la misma se intentará llegar a una conciliación entre las partes. De no lograrla, se avanzará con el proceso y la producción de pruebas.