Caso del psiquiatra: la hija de Rubén Zukerman busca avanzar por la vía civil

El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 instruye una demanda que presentó días atrás Natacha Noelia Zukerman, hija de Rubén Daniel, el psiquiatra cuyo fallecimiento, a mitad de año, provocó controversias y también originó una investigación penal.

La mujer, que tiene 40 años y vive en CABA, pidió que se declare la nulidad del matrimonio de su padre con Claudia Alejandra Simón y que se excluya a esa mujer del pleno derecho de la vocación hereditaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la presentación dijo que su padre falleció el 3 de julio y que ella, como única hija, es heredera forzosa y está habilitada a iniciar esta acción (artículo 2.427 del Código Civil y Comercial).

Explicó que con posterioridad al deceso de su padre tomó conocimiento de la existencia del matrimonio con Simón, aunque ella tiene copias de denuncias previas realizadas por su padre en las que constan amenazas, hostigamiento y coacción de esa mujer contra el psiquiatra.

"El consentimiento de mi padre para contraer matrimonio no fue libre, sino que se vio afectado por la intimidación", explicó Natacha en la demanda.

En ese sentido, entendió que el acto conyugal careció de voluntad libre y conciente de parte de su padre y por ese motivo pidió su nulidad.

Detalló que su padre, en enero de 2024, sufrió una descompensación y estuvo internado y que en agosto siguiente inició diálisis por insuficiencia renal, además de cardíaca e hipertensión arterial y que el matrimonio lo contrajo el 17 de julio del año pasado.

Ya en mayo de este año, relató que su padre -con quién, según dijo, tenía contacto asiduo- le mandó un mensaje con el texto "DNI, TESTAMENTO" y también un audio donde aludía a "quilombo con la otra" y que no quería que "nadie se quede con sus cosas ni con las de sus nietos".

Natacha aclaró que no solo la familia de origen de Rubén, sino que tampoco sus amigos -incluido su primo y contador Daniel Zukerman- no tenían conocimiento del casamiento y que, por otro lado, los testigos del matrimonio no son conocidos.

"Pretendía aislarlo"

"En los dos últimos años de vida de mi padre, sus allegados fueron sistemáticamente apartados de su vida diaria", dijo, para agregar que luego del deceso Simón adoptó actitudes más violentas con el entorno de su padre.

En la demanda, la hija de Zukerman dijo que la mujer acusadsa llegó a la vida del psiquiatra porque se dedicaba al cuidado de personas enfermas y así lo conoció en el Hospital de la Asociación Médica (HAM). Luego avanzaron con el vínculo.

"Mi padre en la denuncia relata las presiones y la violencia que le ejerce esta mujer para que él accediera a casarse. Incluso llegó a fingir que se suicidaba. Él denuncia sentir temor de ella y su hijo y pide la exclusión del hogar. Además surge de toda la prueba que es una persona muy violenta", amplió la demandante, quien es asesorada legalmente por la abogada María Laura Bentivegna.

También aportó prueba testimonial que describe a la mujer como "tóxica, conflictiva y agresiva" y copias de los mensajes de WhatsApp que recibía de su padre. "Pretendía aislarlo", dijo.

Por último, destacó que "no es un dato menor" que Simón, inmediatamente después de la muerte de su padre, pretendió cremar los restos, hecho que jamás hubiera respondido a un pedido de Zukerman, porque son judíos y esa práctica va contra sus creencias.

El caso es analizado por el juez civil Néstor Javier Carlos, quien ya instruyó algunas medidas.

Natacha, por su lado, le pidió al juez que solicite oficios al Registro de las Personas (copia certificada del acta de matrimonio e informe de los testigos); a distintas empresas de telefonía (llamadas, impacto de antenas, geolocalización); a la firma Nefra, para que remita la historia clínica del paciente y a Mercado libre (por transacciones posteriores al fallecimiento desde la cuenta del causante).

También reclamó oficios al Registro Nacional del Automotor, al HAM, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y a la Fiscalía General Bahía Blanca, para que informe sobre eventuales denuncias contra Simón.

No surgen sospechas de la causa penal

Investigación. La fiscal Marina Lara lleva adelante la investigación penal por la averiguación de causal de fallecimiento del psiquiatra.

Causa. Los resultaods parciales de pericias químicas que ordenó la UFIJ Nº 7 dieron cuenta, por el momento, la inexistencia de sustancias químicas en el organismo de Zukerman.

Estudios. Se determinó que el cuerpo no tenía (en sangre ni orina) alcohol, cocaína, marihuana ni benzodiazepinas (drogas que actúan sobre el sistema nervioso, como miorrelajantes y ansiolíticos). De todas maneras, se aguarda un resultado ampliatorio: el de una pericia cromatográfica, que se realizará en la Asesoría Pericia de La Plata.

Pareja. Las mismas fuentes aclararon que, según los testimonios reunidos y la información aportada por el Registro de las Personas, Simón "no era su enfermera sino su pareja desde 2020".

Legal. A su vez, el organismo le confirmó a la fiscal Lara que el matrimonio que celebraron el psiquiatra y Simón "fue legal".