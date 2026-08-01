El Nacional recibe a Kamikazes en la reanudación del Regional Pampeano UROBA-Sur

En el epílogo por el receso invernal se van reanudando los campeonatos en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur. Este sábado retoma su marcha el Regional Pampeano UROBA-Sur que cuenta con seis clubes, tres de ellos de la URS: El Nacional, Punta Alta RC y Santa Rosa RC.

Justamente el Celeste recibirá hoy a Kamikazes de Colón a las 14 por la tercera fecha. El encuentro se jugará en la Quinta y contará con el arbitraje de Juan Ignacio Rossello (Sur).

Ambos equipos buscarán su segunda victoria en el certamen.

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El XV bahiense ganó en la última fecha como local a Los Indios (Bolívar) por 35 a 14, mientras que Kamikazes cayó en su casa ante Santa Rosa RC por 29-10.

El Nacional presentará hoy el siguiente plantel en Primera: 1. Joaquín Santiago Fernandez Palacios, 2. Federico Moreno, 3. Bruno Reñones Aniotz; 4. Lautaro Albarran y 5. Alexis Juan Pablo Sandoval Pacheco; 6. Dylan Gertje, 7. Pablo Jalil, 8. Danilo Valero; 9. Juan Ignacio Samuel y 10. Gonzalo Ezequiel Rivero; 11. Lucas Pavez, 12. Elías Gerardi, 13. Mauro Fernandez, 14. Nicolás Coronel; 15. Tomás Gabriel Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

Suplentes, 16. Leonardo Mendoza, 17. Matías Domínguez, 18. Ezequiel Mendoza, 19. Joaquín Falcón De Pizzo, 20. Tobías Lionel Cuce, 21. Enzo Román, 22. Sergio Molina y 23 Luciano Martinez Trobbiani.

Previo a este partido se llevará a cabo un amistoso entre la Intermedia de El Nacional y la Preintermedia de Universitario desde las 13. Se jugarán dos períodos de 30 minutos cada uno.

Este sábado también jugarán Pico RC-Santa Rosa RC en la ciudad de General Pico, donde se enfrentarán a las 15.30 en el duelo principal y 12.45 en Intermedia.

El domingo va el otro encuentro entre Indios (Bolívar) y Punta Alta RC, a las 14.30.

Regional Pampeano

El próximo fin de semana se reanudará la actividad en el Regional Pampeano A y B.

En la máxima categoría el sábado 8 se jugará la sexta fecha con los cotejos Sociedad Sportiva-Sporting, Argentino-San Ignacio, Comercial-Los Cardos y Mar del Plata Club-Universitario.

En el TRP B, entre el sábado 8 y domingo 9, se disputará la sexta y penúltima fecha de la fase clasificatoria con Estudiantes (Olavarría)-Universitario, Los 50-Uncas, Biguá-Los Miuras y Unión del Sur-Pueyrredón.