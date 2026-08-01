Universitario recibe al Torneo de Campeones en la cancha de agua

Universitario recibirá entre hoy y mañana el Torneo de Campeones Bonaerense masculino, competencia que reúne a los mejores equipos de la temporada 2025.

El albirrojo será el representante de la Asociación Bahiense de Hockey y también el anfitrión de la competencia en la cancha de agua.

El certamen se jugará con una zona única y se definirá el domingo con la final y el partido por el tercer puesto.

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Uni abrirá el torneo midiéndose el sábado ante Club de Pelota de Coronel Pringles, el sábado desde las 10.

Luego, desde las 11.40, cruzarán Uncas de Tandil y Atlético 9 de Julio.

Mientras que por la tarde y la noche invertirán rivales.

Uni irá ante Uncas, desde las 20.10, y 9 de Julio contra Club de Pelota, a las 18.30.

"Estamos muy contentos por el torneo y porque se haga en Uni. Creemos que es algo que puede ayudar mucho al hockey de caballeros", entendió el entrenador del equipo bahiense Leonardo Woodward.

En tanto el domingo, el equipo bahiense jugará contra 9 de Julio a las 8.30, y Uncas y Club de Pelota cerrarán la primera fase a las 10.10.

El partido por el título se disputará las 16 y luego irá el juego por el tercer puesto irá a las 17.40.

*El plantel de Universitario

-Jugadores: Mirko Poklepovic, Benjamín Pascual, Luciano Huss, Martín Pedernera, Ezequiel Muñoz, Jorge Fabián, Alejo Lemel, Julián Dimashcow, Nicolás Kuhn, Thiago Bonifazi, Juan Manuel Sánchez, Facundo Chávez, Christian Reyes, José Ignacio Tapia, Emiliano Pistolesi, Joaquín González, Milton Barrera, Rodrigo Moraga, Alejo Ruiz y Martín Alduante.

-Entrenador: Leonardo Woodward.

-Preparador físico: Tomás Lloret.

-Ayudante: Tomás Rossi.