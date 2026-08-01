¡Arranca el Clausura! Primera fecha, altas y abajas de los equipos de la "B"

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¡Arranca el Torneo Clausura!

Con tres partidos de la primera fecha se pondrá en marcha hoy el segundo certamen de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

La programación irá íntegramente desde las 15, con otro encuentro mañana.

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Tras el ganar el Apertura, Comercial partirá sabiendo que tiene asegurada -de mínima- la final anual por el título y el ascenso.

*Primera fecha (sábado)

Rosario Puerto Belgrano vs Dublin

-Cancha: Coloso de Cemento.

-Hora: 15hs.

-Árbitro: Matías Islas.

-El partido se jugará a puertas cerradas.

Tiro Federal vs Comercial

-Cancha: Onofre Pirrone.

-Hora: 15hs.

-Árbitro: Pablo Leguizamón.

-El partido se jugará sin público visitante.

Pacífico (Bahía Blanca) vs Olimpo

-Cancha: Adolfo Pirola.

-Hora: 15hs.

-Árbitro: Fernando Márquez.

*Primera fecha (domingo)

Sansinena vs Pacífico (Cabildo)

-Cancha: Luis Molina.

-Hora: 15hs.

-Árbitro: Franco Yatzky.

*Altas y bajas

-Comercial

Altas: Jonathan Arias y Alan Castro.

Bajas: Agustín De Poli.

-Tiro Federal

Altas: Joaquín Martínez.

Bajas: ninguna.

-Rosario Puerto Belgrano

Altas: Juan José Peralta.

Bajas: Nicolás Orellana, Benjamín Segovia, Alan Palavecino y Juan Bautista Garay.

-Sansinena

Altas: Lucas Vógel, Nicolás Vaquero, Ignacio Roche y Kevin Reigert.

Bajas: Diego Bouven, Franco Olate, Galo De Prada y Lucas Vila.

-Dublin

Altas: Bruno Carrera, Joaquín Duran, Tomás González, Julián Troncoso y Nahuel Cornou.

Bajas: Jeremias Barrios, Santiago Pacheco, Agustín Maidana, Bruno Oviedo, Marcos Pérez, Thiago Rodríguez y Jonathan Arias.

-Olimpo

Altas: Antonio Genovesi, Thiago Mendiondo y Lionel Nardi.

Bajas: Lucio Oraindi, Germán Reyes, Santiago Skliar, Williams Vidal y Enzo Della Chiara.

-Pacífico (Bahía Blanca)

Altas: Lautaro Verdino y Agustín De Poli.

Posible alta: Javier Maciel.

Bajas: Marcos Montenegro, Marcelo Rúpel, Javier Menéndez y Abel Zalazar.

-Pacífico (Cabildo)

Altas: Diano Macarone, Gonzalo Garce y Marcelo Soto.

Bajas: Kevin Espinoza y Emanuel López.