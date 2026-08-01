Laspada: el recuerdo de Ceferino Díaz, su gol en el último Olimpo-Juventud Antoniana y mucho más...

"A Olimpo lo veo siempre", avisó Mauro Sebastián Laspada desde Salta, donde reside desde 2019.

El mariscal puntaltense es uno de los jugadores que vistió la aurinegra y también jugó en Juventud Antonia.

Justamente sus dos exequipos se volverán a cruzar el domingo, por la primera fecha del Nonagonal del Torneo Federal y luego de casi 25 años.

En el último duelo entre ambos, Mauro fue el autor del gol que le dio el triunfo al equipo bahiense, por 1 a 0 en el Roberto Carminatti, en la campaña que terminó con el primer ascenso olimpiense a la elite nacional en 2001.

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"Quedate tranquilo que me lo acuerdo, los minutos todo. Me lo hicieron ver periodistas amigos de Salta. Un lindo recuerdo. La mayoría (jugadores de Juventud) eran chicos que seguían de la temporada del 98", recordó Mauro en relación a aquel equipo que cayó en la final por el ascenso ante Chacarita y que también integraba.

"Ese resultado y después cuatro o cinco seguidos de local que nos acomodaron arriba en la tabla. Ahí vino el momento que dejamos de mirar para abajo y empezamos a mirar para arriba. Un hermoso recuerdo", remarcó Laspada en El Diario Deportivo.

Aquella recordada e histórica campaña fue capitaneada por Ceferino Díaz, quien falleció el 23 de julio a los 53 años de edad.

"Nos tocó un gran grupo y un gran líder de ese grupo, como fue Cefe. Algunos seguíamos una amistad con él, había venido hace unos años a mi casa acá en Salta, para visitar a la Virgen del Cerro. Guardo los mejores recuerdos. Cefe se murió el jueves y yo había hablado el martes con él, me dijo que estaba mejor y que iba a empezar a trabajar. Dios no quiso...", se lamentó Mauro.

Por otra parte, el puntaltense analizó la actualidad de Olimpo y Antoniana, pensando en el partido que se jugará el domingo a las 15 en Bahía.

"Creo que Olimpo es muy sólido de mitad de cancha para atrás y que todavía no mostró todo su potencial de mitad de cancha hacia adelante. No sé si tiene que ver con alguna característica puntual que le pida Carlitos, pero igualmente tiene para llevarse más por arriba a los rivales y más a los de la Zona Sur", entendió.

"Juventud -agregó- va a ser un rival duro, durísimo. Tiene muy buenos delanteros y dos extremos muy interesantes, pero capaz no es tan sólido en el fondo como es Olimpo. Lo que mostró desde que llegó Sergio Maza es que jugó dos o tres partidos en el Honorato y ahí marcó una diferencia, o sea que las canchas chicas no les queda incómoda. El Carminatti no va a ser una ventaja", avisó.

Más allá del análisis, también dejó su deseo personal.

"Va a ser un partido parejo, no sé quién se lo puede quedar. A mí me gustaría que sea Olimpo, pero no va a ser fácil", remarcó.

También contó cómo se vive el día a día en Salta, con respecto a la actualidad de los equipos salteños.

"Juventud tiene una necesidad, porque es el más grande de los tres y está abajo. Acá hay una necesidad imperiosa. Lo digo con respeto, Gimnasia es River y entre Central y Juventud se disputan a ver quién es Boca, pero Juventud tiene más historia en el Nacional B. Tiene una necesidad imperiosa, se ilusionó con los últimos resultados y también el sorteo lo favoreció por los viajes. Entonces se entusiasmaron todos", explicó Laspada.

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