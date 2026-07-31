Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Cuáles son las calles que estarán cortadas por trabajos en distintos sectores de Bahía

Durante los próximos días se realizarán interrupciones totales de tránsito en diferentes calles debido a tareas programadas.

Interrupciones totales de tránsito en diferentes calles debido a tareas programadas, que incluyen trabajos con hidrogrúa y obras particulares, tendrán lugar  desde este sábado 1 de agosto y hasta el martes.

Mañana, de 8.30 a 13, permanecerán cortadas totalmente las intersecciones de Escalada e Yrigoyen y Cervantes e Yrigoyen por trabajos con hidrogrúa.

En tanto, el lunes, de 7 a 19, se interrumpirá la circulación en Yrigoyen al 500, también por tareas con hidrogrúa.

Finalmente, el martes 4, de 7 a 19, habrá un corte total en Ayacucho al 700 debido a nuevos trabajos con hidrogrúa.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prever recorridos alternativos durante los horarios de las intervenciones.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE