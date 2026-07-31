Cuáles son las calles que estarán cortadas por trabajos en distintos sectores de Bahía

Interrupciones totales de tránsito en diferentes calles debido a tareas programadas, que incluyen trabajos con hidrogrúa y obras particulares, tendrán lugar desde este sábado 1 de agosto y hasta el martes.

Mañana, de 8.30 a 13, permanecerán cortadas totalmente las intersecciones de Escalada e Yrigoyen y Cervantes e Yrigoyen por trabajos con hidrogrúa.

En tanto, el lunes, de 7 a 19, se interrumpirá la circulación en Yrigoyen al 500, también por tareas con hidrogrúa.

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Finalmente, el martes 4, de 7 a 19, habrá un corte total en Ayacucho al 700 debido a nuevos trabajos con hidrogrúa.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prever recorridos alternativos durante los horarios de las intervenciones.