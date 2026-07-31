Mega invertirá USD 360 millones tras obtener la aprobación del RIGI para ampliar su planta de Bahía Blanca

Compañía Mega S.A. obtuvo la aprobación de su proyecto de inversión en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que le permitirá avanzar con un plan de expansión de aproximadamente USD 360 millones destinado a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. La iniciativa contempla obras en varias provincias, entre ellas Bahía Blanca, donde se realizarán mejoras en la planta fraccionadora.

La compañía informó que el proyecto permitirá aumentar cerca de un 27% la producción de NGLs, incorporando unas 1.500 toneladas diarias adicionales, lo que equivale a una producción incremental superior a 500.000 toneladas anuales. Según la empresa, el objetivo es fortalecer la infraestructura energética y ampliar la capacidad exportadora de la Argentina.

Qué obras se realizarán

El plan de inversiones se ejecutará entre 2026 y 2028 e incluirá ampliaciones en las instalaciones de Loma La Lata (Neuquén), nuevas estaciones de bombeo sobre el poliducto y mejoras en la planta fraccionadora de Bahía Blanca.

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En el complejo bahiense se incorporará almacenamiento de NGLs, además de adecuaciones eléctricas y mejoras en los sistemas de vapor y condensado. Estas obras buscan incrementar la capacidad de procesamiento y fortalecer la logística para el transporte y la exportación de líquidos del gas natural.

Impacto en Vaca Muerta y las exportaciones

El CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, sostuvo que la aprobación representa "un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina" y destacó que permitirá ampliar capacidades críticas para el procesamiento de NGLs, acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y contribuir al abastecimiento energético y la generación de divisas.

La empresa estima que alrededor del 80 % de la producción incremental tendrá como destino los mercados internacionales, mediante exportaciones de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20 % restante abastecerá el mercado interno, principalmente con etano para la industria petroquímica.

Empleo y rol de Bahía Blanca

Durante la etapa de construcción, el proyecto prevé picos de alrededor de 800 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados a tareas de ingeniería, construcción, logística, fabricación de equipos y servicios especializados. La empresa también anticipó una participación relevante de proveedores locales.

Actualmente, Compañía Mega procesa cerca del 40 % del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y opera una infraestructura que conecta Vaca Muerta con el complejo petroquímico y exportador de Bahía Blanca, consolidando el rol estratégico de la ciudad en la cadena de valor del gas natural argentino.

Con la aprobación del proyecto bajo el RIGI, la compañía busca consolidar su plan de expansión para aumentar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural, potenciar las exportaciones y acompañar el crecimiento sostenido de la producción energética del país.