Último fin de semana de vacaciones de invierno: continúan las actividades de Bahía Buen Plan Invierno 2026

Bahía Blanca transita el último fin de semana de las vacaciones de invierno y el Municipio continúa ofreciendo una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas para disfrutar en familia en distintos puntos de la ciudad. Con espectáculos, talleres, juegos y actividades para todas las edades, la invitación es a aprovechar estos últimos días de receso con opciones gratuitas y accesibles para vecinos y visitantes.

Además, hasta el domingo continúan las propuestas de paseos gastronómicos, actividades en galerías y comercios del centro, en articulación con el sector comercial de la ciudad.

También sigue vigente el juego “Búsqueda del Tesoro”, organizado junto a comercios bahienses y disponible a través de la app MiBahía, una iniciativa pensada para recorrer la ciudad, descubrir locales y participar por premios. Debido a la gran participación, esta propuesta se extenderá hasta el 15 de agosto.

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A continuación, se detalla la programación prevista para este último fin de semana de vacaciones de invierno:Teatro, cine e intervenciones artísticas:

Sábado 1

*Taller “Allá lejos, un barco”

15.30 hs Ferrowhite

*Espacio PLAPLA

15 a 18 hs 2Museos

*Caminata guiada: Un paseo por galerías

15 hs desde la Oficina de Turismo, Drago 45

*Cierre muestra “El tiempo vuela, el metal perdura”

16 hs Museo y Archivo Histórico

*Ay, qué frío Ramón, visita guiada

16 hs Museo y Archivo histórico

*Inauguración de muestra de baúles inmigrantes

16 hs Museo del Puerto

*Rodritrón presenta “Alegría y puro nektar siempre”

16 hs Biblioteca Rivadavia

Domingo 2

*Lua Nova en la cocina

15 hs en el Museo del Puerto

*Espacio PLAPLA

15 hs 2Museos

*Taller “Kalfu alfarería mapuche”

15.30 hs Ferrowhite

*Bus turístico: compus y juegos de ayer en Espacio TEC

15.30 hs desde oficina de Turismo, Drago 45

*Show Fede y Tito

16 hs Biblioteca Rivadavia

Para más información sobre la grilla se puede ingresar a bahia.gob.ar/vacacionesdeinvienro2026 o descargarse la aplicación Bahia Buen Plan.