Sportiva va por la historia: semifinal del Torneo del Interior B ante Natación y Gimnasia

Uno de los disputados entre bahienses y tucumanos en La Carrindanga. Fotos: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Sociedad Sportiva afrontará este sábado uno de esos partidos que pueden quedar para siempre en la historia de un club. Desde las 15, Las Palomas visitarán a Natación y Gimnasia de Tucumán por una de las semifinales del Torneo del Interior B, con la posibilidad concreta de alcanzar por primera vez la definición de un certamen nacional.

El partido se disputará en Tucumán y será arbitrado por Leandro Peker, de Misiones, según la designación oficial de la Unión Argentina de Rugby. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Tucumán Lawn Tennis y Paraná Rowing Club, con arbitraje de Agustín Altabe (Cordobesa). Se jugará 15.30.

Para el campeón bahiense será su tercera semifinal en la historia del Torneo del Interior B. Las anteriores fueron en 2003 y 2011, y en ambas ocasiones el representante de la Unión de Rugby del Sur debió despedirse en condición de visitante: cayó 28-20 ante Aranduroga, en Corrientes, y 34-10 frente a CRAI, en Santa Fe.

Ahora la historia ofrece una nueva oportunidad, aunque con un desafío mayúsculo: enfrente estará el último campeón del rugby tucumano y un equipo que también llega con argumentos para soñar con la final.

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En el historial

Será el quinto enfrentamiento entre bahienses y tucumanos en el historial de la competencia ya que se enfrentaron cuatro veces en el Torneo del Interior A, ediciones 2017 y 2019. En las cuatro ocasiones fueron triunfos tucumanos: 19-18 en La Carrindanga y 47-19 en la revancha (2017) y 36-13 (ida) y 73-13 (en Bahía) en 2919.

Criterios de desempate

En caso de empate se jugarán dos períodos adicionales de 10 minutos. De persistir la igualdad se aplicarán los criterios de desempate que consagrarán al equipo que: 1º) Hubiera marcado más tries; 2º) Hubiera convertido más drops; 3º) Hubiera convertido más penales; 4º) Hubiera anotado más conversiones; 5º) Hubiera tenido menos tarjetas rojas; 6º) Hubiera tenido menos tarjetas amarillas; 7º) Hubiera anotado el primer try; 8º). Hubiera anotado el primer drop y/o 9º). Hubiera convertido el primer penal. De continuar la paridad el reglamento establece definición por la vía del drop a razón de 5 intentos cada equipo y a ejecutar desde el centro de la línea de 22 metros, hasta que se establezca la primera diferencia de puntos.

Camino perfecto

Las Palomas llegan a esta instancia con una campaña impecable. Ganaron los cuatro partidos que disputaron en el certamen nacional.

En la fase de grupos vencieron a Liceo de Mendoza por 27-24, a Huirapuca por 23-17, en Tucumán, y a Los Tordos de Mendoza por 32-16, como visitante. Esa última victoria les permitió terminar en el primer puesto de la zona 7 y asegurarse la ventaja de localía para los cuartos de final.

Luego, ya en la etapa eliminatoria, Sportiva superó en La Carrindanga a Sporting de Mar del Plata por 19-10, resultado que le abrió nuevamente las puertas de una semifinal.

El presente del equipo dirigido por Diego Samuel también se refleja en la continuidad de una temporada excepcional en la que lleva 19 victorias en 20 presentaciones desde que comenzó el año.

Además, la clasificación ante Sporting tuvo el valor agregado de confirmar la solidez defensiva que el equipo viene mostrando en el torneo. En cuatro partidos del TdI B recibió 67 puntos, con un promedio inferior a 17 tantos por encuentro.

Rival que sabe ganar

Natación y Gimnasia llega a la semifinal después de una campaña diferente, aunque igualmente convincente.

El conjunto tucumano comenzó con un empate 28-28 ante Cardenales, pero luego derrotó a Paraná Rowing por 49-17 y a CRAI por 36-33 para quedarse con el primer puesto de su zona.

En cuartos de final recibió a Universitario de Tucumán y, después de un primer tiempo complicado —se fue al descanso perdiendo 18-13—, reaccionó en la segunda mitad para imponerse 33-25 y meterse entre los cuatro mejores.

Natación, además, llega con el envión de haberse consagrado recientemente campeón del Anual Tucumano, tras derrotar a Huirapuca por 38-26 en la final disputada en Los Tarcos.

Aquellas semifinales

Hay otro dato que le agrega atractivo al partido. En 2011, cuando Sportiva llegó por segunda vez a una semifinal del TdI B, también había terminado invicto la fase de grupos. Aquella campaña incluyó triunfos ante Neuquén RC, Los Cardos y Bigornia, pero el sueño terminó en Santa Fe con la derrota ante CRAI.

Quince años después, Las Palomas vuelven a presentarse en una semifinal, nuevamente como visitantes y nuevamente después de haber ganado todos sus partidos del torneo.

La diferencia es que esta vez el equipo llega con una campaña que ya constituye un logro importante, pero con la posibilidad de conseguir algo inédito: que Sociedad Sportiva juegue una final nacional de rugby.

También repechaje

Más allá de los resultados de esta tarde, los cuatro semifinalistas del Torneo del Interior B deberán afrontar una instancia más una vez concluido el certamen tras la disputa de la final el próximo sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con el reglamento jugarán un partido más cada uno contra los cuatro últimos del Torneo del Interior A por una plaza para sus respectivas uniones en el TdI A 2027.

Esos rivales provenientes del TdI A surgirán el 30 de agosto, tras los choques de reposicionamiento entre 3º y 4º de cada zona.

Formaciones

El XV bahiense presentará algunas bajas de habituales titulares como los hermanos Patricio y Renato Cantalejos, Thiago Loiacono, Joaquín Rey Saravia y Santiago Báncora.

Van de arranque 1. Iñaki Azcoitia, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Ignacio Luciano Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Francisco Cantalejos (capitán), 7. Agustín Antinori, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Alan Martínez, 12. Tomás Bermudez, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15. Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Como relevos van 16. Luca Loiacono, 17. Mauricio Torrisi, 18. Alberto Linder, 19. Agustin Antinori, 20. Felipe Inchausti, 21. Juan Cruz Montoli, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Manuel Santos.

Natación y Gimnasia ingresaría con este XV inicial: 1. Santiago Calderón, 2. Damián Juarez Luna, 3. Ignacio Lazarte; 4. Mariano Gálvez y 5. Patricio Bonilla; 6. Santiago Romano, 7. Tomás Brainovich, 8. Mariano Perondi; 9. Alejo Majoli (capitán) y 10. Máximo Ledesma; 11. Lautaro Chediac, 12. Tomás García, 13. Mariano Aguero, 14. Ignacio Martínez; 15. Matías Bascary. Entrenador, Cristian Fernández.