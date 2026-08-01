ADEPA saludó a La Nueva por su 128º aniversario
La entidad expresó su reconocimiento a los directivos, periodistas y personal administrativo del medio, destacando su trayectoria.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hizo llegar un saludo institucional a La Nueva con motivo de celebrarse este 1º de agosto el 128º aniversario de la fundación del diario bahiense.
En una nota dirigida a Gustavo Elías, la entidad expresó su reconocimiento a los directivos, periodistas y personal administrativo del medio, destacando la trayectoria de La Nueva y su permanencia como una de las empresas periodísticas más tradicionales del país.
ADEPA también manifestó su satisfacción por contar con La Nueva entre sus asociados y señaló que su colaboración, junto con la del resto de los medios integrantes de la institución, contribuye a fortalecer la tarea que desarrolla la entidad en defensa del periodismo y de la libertad de prensa.
La carta lleva las firmas de la secretaria general de ADEPA, Ana Tronfi, y del presidente de la institución, Martín Etchevers.