ADEPA saludó a La Nueva por su 128º aniversario

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hizo llegar un saludo institucional a La Nueva con motivo de celebrarse este 1º de agosto el 128º aniversario de la fundación del diario bahiense.

En una nota dirigida a Gustavo Elías, la entidad expresó su reconocimiento a los directivos, periodistas y personal administrativo del medio, destacando la trayectoria de La Nueva y su permanencia como una de las empresas periodísticas más tradicionales del país.

ADEPA también manifestó su satisfacción por contar con La Nueva entre sus asociados y señaló que su colaboración, junto con la del resto de los medios integrantes de la institución, contribuye a fortalecer la tarea que desarrolla la entidad en defensa del periodismo y de la libertad de prensa.

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La carta lleva las firmas de la secretaria general de ADEPA, Ana Tronfi, y del presidente de la institución, Martín Etchevers.