Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

128 aniversario de La Nueva.

ADEPA saludó a La Nueva por su 128º aniversario

La entidad expresó su reconocimiento a los directivos, periodistas y personal administrativo del medio, destacando su trayectoria.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hizo llegar un saludo institucional a La Nueva con motivo de celebrarse este 1º de agosto el 128º aniversario de la fundación del diario bahiense.

En una nota dirigida a Gustavo Elías, la entidad expresó su reconocimiento a los directivos, periodistas y personal administrativo del medio, destacando la trayectoria de La Nueva y su permanencia como una de las empresas periodísticas más tradicionales del país.

ADEPA también manifestó su satisfacción por contar con La Nueva entre sus asociados y señaló que su colaboración, junto con la del resto de los medios integrantes de la institución, contribuye a fortalecer la tarea que desarrolla la entidad en defensa del periodismo y de la libertad de prensa.

La carta lleva las firmas de la secretaria general de ADEPA, Ana Tronfi, y del presidente de la institución, Martín Etchevers.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El pais.
La ciudad.
Deportes.
El pais.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE