Las intensas lluvias en La Plata dejaron zonas totalmente anegadas

Un fuerte temporal de lluvia azotó este viernes a la ciudad de La Plata, donde se acumularon más de 60 milímetros de agua en pocas horas y se provocaron severos anegamientos tanto en el casco urbano como en la periferia.

De acuerdo con lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico indicó que las precipitaciones continuarán en las próximas horas y que los registros acumulados podrían alcanzar los 80 milímetros.

El área de Hidrometeorología municipal confirmó que el fenómeno afectó a las zonas norte, sur, oeste y al centro platense, donde la rápida suba de la corriente sorprendió a comerciantes que debieron permanecer refugiados dentro de sus locales a la espera de que el nivel descendiera. Pese al impacto de las tormentas, las fuentes oficiales informaron que hasta el momento no se registraron personas evacuadas.

Desde la Municipalidad señalaron que la contingencia climática viene siendo monitoreada de forma preventiva desde hace 48 horas. En ese marco, la gestión comunal elevó el Nivel de Atención del Riesgo y desplegó cuadrillas operativas acompañadas por camiones vactor para garantizar el drenaje en los puntos más críticos.

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A su vez, el municipio emitió un comunicado oficial mediante el cual recomendó a la población "evitar circular si no es necesario, no sacar los residuos domiciliarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales".

La medición oficial realizada hasta las 23 horas ubicó a City Bell como el punto de mayor precipitación con 60,5 milímetros, seguido por Tolosa con 56,8, San Lorenzo con 54,7, San Carlos con 54,3, Villa Elvira con 52,2, Los Porteños con 50,7, Plaza Moreno con 47,8, Villa Elisa con 46,7, Parque Castelli con 44,4, Los Hornos con 40,7, Melchor Romero con 40,2 y Arturo Seguí con 34,72 milímetros.

Paralelamente, los habitantes de la zona difundieron imágenes y videos de la madrugada del sábado en donde se visibilizaron calles totalmente tapadas en las esquinas de 129 y 31 de El Carmen (Berisso), calle 600 entre 122 y 123 (La Plata), Villa Progreso, Barrio Aeropuerto, Villa Argüello, el Barrio 19 de Febrero y Altos de San Lorenzo. (NA)