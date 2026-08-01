Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo a la salida de un pub en White

Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo esta madrugada en inmediaciones de un pub ubicado en San Martín y Plunkett, en Ingeniero White. Por el hecho fue aprehendido un sospechoso de 25 años.

Según informaron fuentes oficiales, el incidente se registró alrededor de las 5:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron el fallecimiento de Santiago Vega, de 19 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, instantes antes la víctima habría protagonizado una pelea con otro hombre en las afueras de un pub de la zona.

Una de las versiones indica que la discusión habría comenzado por fútbol: el fallecido era de Comercial y anoche hubo festejos con pirotecnia por el 111° aniversario del club. El sospechoso, en tanto, tiene domicilio en Bahía.

En ese contexto, Vega recibió un disparo efectuado presuntamente por un individuo que escapó a bordo de un Volkswagen Gol negro.

La fuga finalizó poco después, cuando el vehículo colisionó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía aprehendió a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

Durante el procedimiento se secuestró en el interior del automóvil una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes.

Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la aprehensión, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.