Una familia bahiense necesita ayuda para que su hijo de 3 años no siga perdiendo la audición

La familia necesita reunir entre 3 y 4 millones de pesos para poder concretar la operación

Con la esperanza de llegar al corazón de los bahienses y de vecinos de toda la región, Melisa Ventuala y Luciano Rodríguez impulsan una campaña solidaria para reunir el dinero que les permita operar a su hijo Joaquín, de 3 años, quien padece hipoacusia conductiva y necesita una intervención quirúrgica urgente para evitar que continúe perdiendo audición.

El pequeño es atendido por el médico otorrinolaringólogo Gastón Vinent, a quien la familia destacó tanto por su profesionalismo como por su calidad humana. "Lo atiende el doctor Gastón Vinent, un excelente profesional con una enorme calidez humana. Debido a todos los gastos que hemos tenido, nos atendió gratuitamente en su consultorio", contó Melisa a La Nueva.

Aunque ambos padres trabajan, explicaron que hoy les resulta imposible afrontar el costo de la cirugía. A los gastos cotidianos se suman el alquiler de la vivienda y el pago de impuestos, mientras que la obra social IOMA no cubre ninguno de los costos relacionados con la intervención.

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"Estamos necesitando ayuda urgente. Tanto su papá como yo trabajamos, pero no nos cubren absolutamente nada. Se nos hace imposible reunir el dinero que falta", expresó.

La familia necesita reunir entre 3 y 4 millones de pesos para poder concretar la operación. "A medida que pasa el tiempo, Joaquín va perdiendo audición. Por eso estamos desesperados. Necesita esta cirugía con urgencia", sostuvo la mamá.

En ese contexto, Melisa apeló a la solidaridad de la comunidad para que la campaña alcance la mayor difusión posible. "Quiero pedirles de corazón que nos ayuden, ya sea compartiendo esta campaña o aportando su granito de arena", señaló.

Quienes deseen colaborar pueden realizar un aporte al alias tapi.joaquin, a nombre de Luciano Rodríguez, padre del niño.