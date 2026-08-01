Se puso en marcha el Clausura liguista con triunfos de Tiro, Rosario y Olimpo

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Tiro Federal, Rosario Puerto Belgrano y Olimpo, en el Promocional, fueron los ganadores de la primera jornada del certamen Clausura que comenzó esta tarde.

El aurivoleta despachó en su cancha a Comercial --ganador del Apertura-- por 4 a 0.

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Agustín Restiffo (11m.), Franco Fraysse (56m.), Mariano Mc Coubrey (61m.) y Joaquín Laborde (73m.) facturaron para el elenco de la dupla Sardi-Gigliotti.

En el ganador fue expulsado Mariano Mc Coubrey, a los 75 minutos.

Dirigió Pablo Leguizamón.

Por su parte, Rosario Puerto Belgrano derrotó a Dublin 1 a 0 en un cotejo disputado en Punta Alta a puertas cerradas.

Nicolás Ovando marcó el gol de la victoria a los 31 minutos.

En el visitante vio la roja Franco Grunewald, a los 94 minutos.

Matías Islas fue el juez.

Finalmente, Olimpo venció como visitante a Pacífico 2 a 0.

Jeremías Quidel --a los 20 minutos-- y Santiago Llanos --a los 93m.-- anotaron para el elenco aurinegro.

Dirigió Fernando Márquez.

Mañana se completará la jornada con Sansinena-Pacífico de Cabildo en Cerri, desde las 15.

Franco Yatzky será el árbitro.

En la A

Los cuatro cotejos de la máxima división irán mañana.

A las 11, chocarán Bella Vista-San Francisco (Pablo Zaragoza).

Y a las 15, se medirán Libertad-Huracán (Marcos Gómez); Liniers-Villa Mitre (Juan Vega) y Sporting-La Armonía (Leopoldo Gorosito).