Se puso en marcha el Clausura liguista con triunfos de Tiro, Rosario y Olimpo
El aurivioleta goleó a Comercial 4 a 0, el de la casaca francesa superó a Dublin 1 a 0 y el aurinegro derrotó a Pacífico 2 a 0. Mañana se completa la jornada inaugural.
Tiro Federal, Rosario Puerto Belgrano y Olimpo, en el Promocional, fueron los ganadores de la primera jornada del certamen Clausura que comenzó esta tarde.
El aurivoleta despachó en su cancha a Comercial --ganador del Apertura-- por 4 a 0.
Agustín Restiffo (11m.), Franco Fraysse (56m.), Mariano Mc Coubrey (61m.) y Joaquín Laborde (73m.) facturaron para el elenco de la dupla Sardi-Gigliotti.
En el ganador fue expulsado Mariano Mc Coubrey, a los 75 minutos.
Dirigió Pablo Leguizamón.
Por su parte, Rosario Puerto Belgrano derrotó a Dublin 1 a 0 en un cotejo disputado en Punta Alta a puertas cerradas.
Nicolás Ovando marcó el gol de la victoria a los 31 minutos.
En el visitante vio la roja Franco Grunewald, a los 94 minutos.
Matías Islas fue el juez.
Finalmente, Olimpo venció como visitante a Pacífico 2 a 0.
Jeremías Quidel --a los 20 minutos-- y Santiago Llanos --a los 93m.-- anotaron para el elenco aurinegro.
Dirigió Fernando Márquez.
Mañana se completará la jornada con Sansinena-Pacífico de Cabildo en Cerri, desde las 15.
Franco Yatzky será el árbitro.
En la A
Los cuatro cotejos de la máxima división irán mañana.
A las 11, chocarán Bella Vista-San Francisco (Pablo Zaragoza).
Y a las 15, se medirán Libertad-Huracán (Marcos Gómez); Liniers-Villa Mitre (Juan Vega) y Sporting-La Armonía (Leopoldo Gorosito).