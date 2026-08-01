La Asociación Bahiense de Básquetbol saludó a "La Nueva." en un nuevo aniversario

En el marco de un nuevo aniversario de "La Nueva.", la Asociación Bahiense de Básquetbol (ABB) envió un sentido mensaje de reconocimiento para destacar el vínculo indisoluble que une al medio con la historia y el desarrollo del deporte de la Capital del Básquetbol.

A lo largo de décadas de trabajo continuo, las páginas del diario no solo han reflejado la coyuntura deportiva, sino que han edificado un archivo invaluable para la ciudad. Desde los primeros pasos de jóvenes talentos en los clubes de barrio hasta las gestas de los máximos referentes locales a nivel internacional, cada certamen, clásico y campeonato ha tenido su testimonio impreso.

Identidad a resguardo

Desde la dirigencia del básquet bahiense remarcaron que el valor de esta cobertura sostenida excede la sola estadística. Según expresaron, el patrimonio del deporte local no reside únicamente en las vitrinas de los clubes, sino también en las crónicas, entrevistas e imágenes publicadas día a día por este medio, formando un registro casi secular de la identidad bahiense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En tiempos donde la información circula a una velocidad inédita, cuidar la memoria adquiere todavía más valor. Porque las noticias pasan, pero la historia permanece. Y quienes la registran cumplen un papel tan importante como quienes la protagonizan", dice el escrito de la ABB, que lleva la firma de su responsable de comunicación, Francisco Mandará.

En ese sentido, la Asociación subrayó que la preservación de la memoria histórica es uno de los pilares que orienta su gestión actual. Esta mirada impulsó tanto la recuperación del patrimonio institucional dentro de su sede como el establecimiento de alianzas estratégicas con actores clave de la ciudad.

Alianza estratégica

Precisamente, la relación formalizada en 2025 entre la ABB y "La Nueva." fue valorada no como un mero acuerdo administrativo, sino como la confluencia de dos instituciones comprometidas con el resguardo de la cultura local. Durante este 2026, dicho lazo continúa consolidándose con iniciativas conjuntas orientadas a la difusión y protección del acervo deportivo.

En el mensaje institucional, la ABB extendió su felicitación a todas las generaciones de trabajadores que hicieron y hacen posible el diario —periodistas, fotógrafos, editores y diseñadores—, agradeciendo el acompañamiento histórico al crecimiento del básquet local.

"El básquet bahiense también se escribió en las páginas de `La Nueva.´. Y esa historia, afortunadamente, todavía tiene muchos capítulos por delante», concluyó el escrito que lleva la firma de Francisco Mandará, coordinador del área de comunicación.

El saludo institucional contó con la adhesión de toda la comunidad del básquet regional, incluyendo a sus clubes afiliados, dirigentes, deportistas, entrenadores, árbitros y aficionados, reafirmando el deseo de continuar compartiendo años de labor periodística y compromiso social con Bahía Blanca.