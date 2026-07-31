Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con la solvencia que tienen los grandes en los momentos exactos. Así superó Damián Ancic la etapa selectiva que terminó de conformar el equipo nacional de equitación (salto) para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El bahiense, montando a Milenario Solaguayre, finalizó en la segunda colocación general, solo por debajo de Lucas Mesa (junto a Iceman SVG) por lo que se ganó la clasificación por puntos. El plantel lo completarán Tomás Galilea (Vértigo WAF), Matías Albarracín (Pegasus Carnaval Du Rio) y Manuel Chechic (CD CRistal Z); mientras que Nahuel Pérez Salgado (CQ Polensky Messidor) quedará stand-by, como suplente.

"En las pasadas del jueves y la primera de hoy el caballo estuvo poco activado, le faltaba un poquito de soltura. Pero para la segunda hicimos un cambio en la antepista y el caballo empezó a saltar mucho mejor, ya en el calentamiento. La verdad que saltó bárbaro, en la segunda vuelta saltó muy bien y demostró que tiene la capacidad de saltar el Odesur", mencionó Ancic en diálogo con La Nueva.

La que culminó hoy fue la última de las tres etapas previstas por la Federación Ecuestre Argentina para armar el plantel que competirá en Rosario, una de las sedes de los Juegos, del 23 al 26 de septiembre.

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Damián montando a Milenario Solaguayre

La primera fecha se realizó en el tradicional certámen Sol de Mayo en el Club Hípico Argentino. Allí, el bahiense no logró superar la primera fase, al voltear un palo en el obstáculo 9 y cerrar con 4 faltas su recorrido, realizado en un tiempo de 73.97 y finalizando en la 13º colocación.

En la segunda, llevado a cabo en el club Alemán (Capital Federal), el Ruso se quedó con la prueba mayor, un doble recorrido de altura de 1,50 m. El binomio ganador fue el único en cerrar con doble 0 la competencia: el recorrido inicial, en un tiempo de 78.93 y el segundo, en 65.36.

La tercera, que comenzó el jueves y finalizó esta mañana, se desarrolló en el Jockey Club Rosario, el mismo lugar donde irán los Suramericanos.

En la primera prueba (Tabla A, de 1,50 de altura), Ancic totalizó 8 puntos de penalidad y en la séptima colocación, en base a un tiempo de 80,63. Ese día solamete hubo dos "ceros": Tomás Galilea (Vértigo WAF) y Lucas Mesa (Iceman SVG).

Este sábado, en tanto, se desarrolló la última prueba, a doble recorrido, sobre 1,50 y 1,55 respectivamente. Ancic hizo 8 tantos de penalidad en la primera y solo 1 en la segunda, por exceso de tiempo, cuando su performance fue sensacional, sin voltear palos.

Toda la actividad fue supervisada por el entrenador nacional, Vitor Alves Teixeira.

"Hablé muy poquito con él porque tenía un vuelo, pero estaba contento. Me dijo que estaba contento y que había visto muy bien al caballo, que lo había sorprendido para bien cómo había saltado la segunda vuelta. Ahora veremos cuál va a ser el plan para llegar bien a los Juegos, con un equilibrio entre la actividad y el descanso", mencionó.

"Estoy muy contento, entusiasmado por volver a representar al país. Y muy contento por hacerlo con un caballo mucho más nuevo, no como la primera vez que estuve en el equipo. Agradecido a los propietarios del Haras Solaguayre. Y siempre tengo a mi familia acá apoyando, mi mujer, mis hijos... Así que es una gran alegría", añadió el bahiense, de 40 años.

Ancic representó dos veces a la selección nacional: la primera fue en 2022, en el marco de los Juegos Suramericanos anteriores, en Asunción del Paraguay. Allí, clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, llevados a cabo en Chile al año siguiente.

—Tenés experiencia en este tipo de eventos pero en los dos casos fuera del país y ahora vas a ser como local. ¿Ya se te cruzó por la cabeza cómo lo vas a vivir?

—La verdad que no. Creo que lo lindo va a ser que va a haber mucha más gente apoyando, porque al ser locales es más fácil que la gente de acá venga. Espero poder rendir de la misma manera que se rindió hace cuatro años y tratar de mejorar, obviamente, lo que más se pueda. Si bien voy con un caballo distinto y mucho más nuevo, siempre la intención es representar al país lo mejor que se pueda, donde sea.

Ancic, medallista en Asunción 2022

En Asunción, Ancic logró la medalla de plata por equipos junto a Martín Dopazo, Joaquín Albisu y Nicolás Elustondo. Mientras que se colgó la presea de bronce en la competencia individual.

En Santiago, por su parte, alcanzó el quinto puesto en la clasificación por equipos, quedando a un palo de clasificar a París 2024. En tanto, no pudo saltar la final individual, a la que había clasificado, por una dolencia de quien era por entonces su compañero, Santa Rosa Chabacon.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)