Cap Vermell Grand Hotel presentó en Palma su equipo para la Copa del Rey de Vela, con una tripulacion totalmente argentina

Parte de la tripulación junto a Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group y Eleonora Piazza, directora de Operaciones y Calidad de Cap Vermell Grand Hotel.

Por Juan José Barzola

Cap Vermell Grand Hotel presentó, este mediodia en el restaurante Vorera de Palma, el equipo de regatas que lleva su nombre y que competirá en la 44 edición de la Copa del Rey de Vela en la clase ORC B.

El acto reunió a la tripulación del equipo, encabezada por el armador Hernán Mones, así como a los patrocinadores del proyecto, Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group, y Eleonora Piazza, directora de Operaciones y de Calidad de Cap Vermell Grand Hotel.

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Con este patrocinio, Cap Vermell Grand Hotel estará presente en una de las competiciones náuticas de mayor proyección internacional del mundo. La marca del resort da nombre al equipo y está visible en el casco y en la vela de la embarcación, así como en la equipación de la tripulación.

El equipo competirá a bordo de un Sinergia 40, modelo de crucero-regata diseñado para la alta competición, con número de vela ESP-3773. La embarcación ha sido sometida durante los últimos meses a distintos trabajos de optimización, entre ellos el cambio de quilla y la redistribución de pesos, con el objetivo de mejorar su rendimiento antes del inicio de la regata.

El equipo estará encabezado por Carlos Scorticati y Hernán Mones Ruiz al timón, mientras que Julio Labandeira, múltiple campeón argentino en distintas clases, será el encargado de la táctica.

"Tenemos un buen barco y una buena tripulación, lo que nos hace ser optimistas, pero también muy prudentes, y calcular que podemos estar entre los siete primeros del resultado final" explicó, durante su intervención, el armador del barco.

La tripulación está formada por un grupo de regatistas argentinos con experiencia en la Copa del Rey de Vela y en otras regatas del Mediterráneo y del calendario internacional, como la Giraglia, Les Voiles de Saint-Tropez, Antigua Sailing Week o Ilhabela. El equipo estará encabezado por Carlos Scorticati y Hernán Mones Ruiz al timón, mientras que Julio Labandeira, múltiple campeón argentino en distintas clases, será el encargado de la táctica.

Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group subrayó, además, que la iniciativa encaja con la visión del resort, centrada en experiencias que van más allá del alojamiento. “Cap VermellGrand Hotel siempre ha buscado conectar con proyectos que tengan sentido dentro de nuestro entorno. La náutica, el deporte y la excelencia forman parte de esa manera de entender Mallorca y de proyectarla al exterior”, añadió.

Por su parte, Hernán Mones, armador del equipo, agradeció el apoyo de Cap Vermell Grand Hotel y puso en valor la preparación con la que la tripulación afronta la regata. “Para nosotros es un orgullo competir en la Copa del Rey de Vela con el respaldo de Cap Vermell Grand Hotel.

"Somos un grupo de regatistas argentinos que venimos participando desde hace años en esta prueba y en otras regatas internacionales, y llevar el nombre de un referente de Mallorca es una motivación especial”, afirmó.

Competir en ORC B exige preparación, concentración y una tripulación coordinada. Venimos con ilusión y con ganas de hacer una buena Copa del Rey

Mones explicó que el equipo llega a la competición con trabajo previo y objetivos definidos. “Durante los últimos meses hemos realizado varios ajustes en el barco para llegar en las mejores condiciones posibles. Competir en ORC B exige preparación, concentración y una tripulación coordinada. Venimos con ilusión y con ganas de hacer una buena Copa del Rey”, apuntó.

La Copa del Rey de Vela comenzará el 1 de agosto con las mediciones y el registro de los barcos de la clase ORC. El lunes 3 de agosto tendrá lugar la Practice Race y la competición oficial arrancará el martes 4 de agosto. Las pruebas se prolongarán hasta el sábado 8 de agosto, jornada en la que se celebrará la entrega de premios.

La presentación del equipo en Vorera marca el inicio de la presencia de Cap VermellGrand Hotel en esta edición de la regata, en la que el resort acompañará la evolución de la tripulación durante los días de competición.