El espíritu de Sumo vuelve a sonar en Bahía: queda una semana para Fiebre

Hay bandas que trascienden generaciones. Y Sumo es una de ellas. Más de tres décadas después de su despedida, las canciones de Luca Prodan siguen sonando con la misma fuerza, la misma rebeldía y la misma vigencia que las convirtió en parte fundamental de la historia del rock argentino..

El próximo viernes 7 de agosto, a las 21:30, esa energía volverá a sentirse en Rossini Paradiso, cuando Fiebre presente un espectáculo que recorre los grandes clásicos del grupo con una puesta en escena intensa y una interpretación que busca revivir el espíritu de aquellos inolvidables recitales.

Más que un simple tributo, Fiebre propone una experiencia para volver a conectar con una de las bandas más influyentes de la escena argentina. Un show donde la música en vivo, la potencia sonora y el clima del recital buscan transportar al público a una época que dejó una huella imborrable.

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Las entradas están disponibles y pueden adquirirse a través de TicketBahia.com