El montañismo mundial de luto por la muerte de Nirmal Purja, el hombre récord del Himalaya

Se confirmaron los peores augurios. Nirmal Purja, el alpinista nepalí que saltó a la fama tras coronar los 14 ochomiles en 190 días, perdió la vida en el Broad Peak (8.047 metros). La expedición de la que formaba parte, junto a otros nueve escaladores, se vio sepultada por una avalancha en la jornada del pasado jueves 30, cuando se encontraba a unos 6.600 metros de altitud en el tránsito del Campo 2 al 3.

Los equipos de rescate encontraron dos cuerpos y restos de un tercero, según anunció el Gobierno de la región de Gilgit-Baltistán, durante las labores de búsqueda iniciadas en la mañana de este viernes. Se identificaron a los fallecidos como Pur Bahadur Gurung, de Nepal, Nadhira Al Harthy, la primera mujer omaní que coronó el Everest y la estadounidense Sarah Mallory. Los restos fueron trasladados por helicópteros de la Aviación del Ejército de Pakistán al Hospital Militar Combinado

Debido a las adversas condiciones meteorológicas, el rescate quedó suspendido. El operativo, formado por el Ejército de Pakistán junto a escaladores y rescatistas locales, permaneció en el Campo Base, pero reportó que varios cuerpos más habían sido avistados por drones entre la nieve. Las esperanzas de encontrar con vida a Nirmal Purja y el resto de desaparecidos, los nepalíes Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa y Nawang Thindu Sherp, el paquistaní Sohail Sakhi y el chino Wang Zhong, erna casi nulas.

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Cuando la búsqueda se retomó este sábado, se confirmó que Nirmal Purja, de 43 años, también había fallecido como el resto de expedicionarios desaparecidos. Así lo confirmó en Instagram, Elite Exped, la agencia de expediciones dirigida por Purja: "Confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron [...] El mundo ha perdido a uno de los mejores escaladores, un líder que inspiró a millones a través de su valentía, humildad y firme creencia de que el potencial humano es mayor del que solemos imaginar".

Una de las mayores tragedias

La muerte de Nirmal Purja y los otros nueve expedicionarios en el Broad Peak pasa ya a formar parte de una de las mayores tragedias en los ochomiles. Entra en el vademécum luctuoso del alpinismo en el que se registra la veintena de fallecidos en el Everest en 2015 por el alud posterior a un terremoto, los 16 sherpas que murieron en la cascada del Khumbu en 2014 o los 11 alpinistas que perdieron la vida entre el 1 y de 2 agosto de 2008 en el K2 por varios aludes. Una avalancha en el Manaslu se cobró 11 muertos en 2012. Más atrás en el tiempo quedan los 17 fallecidos en el Nanga Parbat en 1937 por un alud nocturno en el Campo IV.

Nirmal Purja se encontraba en Pakistán con la intención de coronar el Gasherbrum II, pero una vez conseguido añadió el Broad Peak al percatarse que de este modo sólo le quedaría el Cho Oyu para ser el primero en escalar los 14 ochomiles dos veces sin oxígeno. "Mi única batalla era contra el hombre que fui ayer. Cada día, empujando mis propios límites. Broad Peak, no pido nada más que un paso seguro hacia arriba y luego de vuelta abajo. No doy ninguna montaña por sentada. Ni una. El momento en que mi pie deja el campo base, es al 100%", escribió Purja hace cuatro días en sus redes sociales.

El montañista récord

En 2019, Purja, antiguo soldado del cuerpo de élite del ejército británico, completó los 14 ochomiles en un tiempo récord de 190 días. Pulverizó el registro que tenía el coreano Kim Chang-Ho, que tardó siete años, 10 meses y seis días entre 2005 y 2013. Este logro, bajo el nombre de ‘Proyecto Posible’ y plasmado en el documental 'Los 14 ochomiles: no hay nada imposible' de Netflix', generó bastante controversia entre la comunidad alpinística por los métodos usados por Purja. En 2023, la noruega Kristin Harila le arrebató el récord al completar los 14 'ochomiles' en 93 días.

En 2022, Purja sobrevivió a un accidente de paracaídas que le costó la vida a su instructor. El fatídico suceso ocurrió en el aeródromo de La Juliana, en Bollullos de la Mitación (Sevilla). Participaba en un curso de adiestramiento y perfeccionamiento. Su paracaídas y el de Dean, su instructor británico, de 30 años se enredaron en pleno salto cuando realizaba algunas acrobacias.

Dos años más tarde, fue acusado por dos mujeres de comportamiento sexual inapropiado según publicó The New York Times. Una alegó que la había agredido sexualmente en una habitación de hotel en 2023, y la otra afirmó que la había acosado sexualmente mientras la guiaba en una expedición al K2 en 2022. Purja negó estas acusaciones a través de su abogado.

Hace un año, Purja coronó el Nanga Parbat (8.126 metros). El nepalí afirmó entonces que era el primer escalador que completaba con éxito 50 ascensiones en los ochomiles, 22 de ellas sin oxígeno suplementario. Tras hollar el Gasherbrum II hace dos semanas, elevó esta cifra a los 57. En las últimas horas, su vida quedó para siempre en la montaña. (Fuente: Marca).