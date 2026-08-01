Tiro Federl se tomó una pequeña revancha con juego y efectividad

Tras masticar bronca, Tiro Federal inició el Clausura viento en popa. Goleó en casa a Comercial 4 a 0 en el arranque del segundo torneo del año y se tomó un pequeña revancha.

El elenco aurivioleta --que perdió la cancha del Apertura en el playoffs ante el adversario de esta tarde y por penales-- mostró una gran decisión para ser el protagonista del juego y demostró casi desde el pitazo final.

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Golazo y ventaja

El conjunto de la dupla Gigliotti-Sardi mostró claras intenciones de salir a proponer en campo rival.

Cabrera avisó con un remate de media distancia al travesaño.

Y, tras cartón, Restiffo rompió de derecha hacia adentro y sacó un misil de zurda de frente al arco para establecer la apertura del marcador.

Con intensidad y juego, el local se impuso en todas las facetas del juego.

Para colmo, el visitante tuvo que hacer dos cambios antes de que cayera el telón del primer acto por sendas lesiones de Schamberger y Priegue. Increíble.

Mientras a Tiro le fluyó el juego --sobre todo cuando se enchufó "Kaku" Fraysse-- a Comercial le costó el doble de esfuerzo llegar al arco rival.

Wunderlich estuvo cerca con un remate cruzado y Juanpe Coronel no pudo sentenciar un centro atrás de Priegue ante de irse lesionado.

Y cerca del cierre del primer tiempo, el local tuvo un par de chances en la misma jugada para ampliar el score. Primero no llegó Mc Coubrey y luego Joaquín Martínez.

Lo lastimó

En el complemento, Tiro fue una tromba y aprovechó las fragilidades defensivas que dio su oponente.

Comercial no absorbió los golpes. Todo lo contrario. Le siguieron entrando todas las manos.

Franco Fraysse se filtró por izquierda y sentenció de zurda para darle más tranquilidad a su elenco.

Y tras cartón, Mariano Mc Coubrey quedó mano a mano y tampoco falló pinchando la pelota de derecha.

Juan Pedro Coronel dispuso de un par de ocasiones para descontar, pero no estuvo fino.

Para cerrar la goleada, Joaquín Laborde volvió a facturar otra vez llegando desde el banco.

Sólo quedó tiempo para la roja de Mc Coubrey --le fue con la suela a Villalobos-- en uno de los pocos aciertos de Leguizamón.

Y Franco Fraysse pudo haber marcado el quinto antes de ser reemplazado.

Así, Tiro construyó un contundente triunfo que lo pone en carrera para ser gran protagonista en el Clausura.

La síntesis

TIRO FEDERAL 4

B. Arias 6

Cuevas 6

Calamante 7

Prieto 6

RESTIFFO 8

Ocampo 6

Talmón 6

J. Martínez 6

F. Frayyse 7

Cabrera 6

Mc Coubrey (c) 7

DT: Sardi-Gigliotti

COMERCIAL 0

Ag. Alvarez 4

Cartés (c) 4

Giorgis 4

Villalobos 4

Wunderlich 5

Leiva 5

Chirino 4

Storti 5

Kessler 4

Leiva 5

Priegue 6

Schamberger x

DT: M. Gatti

PT. Gol de Restiffo (TF), a los 11m.

ST. Goles de F. Fraysse (TF), a los 11m.; Mc Coubrey (TF), a los 16m. y Laborde (TF), a los 28m. A los 30m., fue expulsado Mc Coubrey (TF).

CAMBIOS. 58m. J. Laborde (7) por Cabrera, 81m. Carrozzi y Papalardo por F. Fraysse y Prieto y 88m. Th. Fraysse por Talmón, en Tiro; 24m. J.P. Coronel (5) por Schamberger, 37m. Gil (5) por Priegue, 45m. Brizzi (5) por Kessler y 58m. N. Gómez (5) por Chirino y Entraigas (5) por Leiva, en Comercial.

ARBITRO. Pablo Leguizamón (5).

CANCHA. Tiro (buena).