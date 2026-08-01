Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 2 de agosto
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 17 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo de agosto en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 17.
En la mañana el tiempo será frío y nuboso con algunas lloviznas. El viento tendrá intensidad leve del Noreste y la visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento presentará intensidad moderada del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso con probables precipitaciones. Descenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Norte. Temperatura 9/13.-
ZONA VENTANIA: Nuboso con algunas precipitaciones. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Norte. Temperatura 7/14.-
GUAMINI: Frío con nubosidad variable y probables precipitaciones a fresco. Descenso de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Noreste rotando al Este. Temperatura 8/14.-
VIEDMA Y PATAGONES: Nuboso y algo ventoso con períodos de inestable. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Norte. Temperatura 7/18.-
NEUQUEN: Frío a fresco y algo ventoso con aumento de nubosidad. Ascenso de la temperatura. Viento leve y moderado del Noroeste rotando al Oeste en aumento a regular y fuerte. Temperatura 5/17.-