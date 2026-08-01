Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 2 de agosto

Satelmet pronostica una temperatura máxima de 17 grados centígrados.

Foto Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo de agosto en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 17.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso con algunas lloviznas. El viento tendrá intensidad leve del Noreste y la visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento presentará intensidad moderada del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

El tiempo en la región: 

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso con probables precipitaciones. Descenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Norte. Temperatura 9/13.-

ZONA VENTANIA: Nuboso con algunas precipitaciones. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Norte. Temperatura 7/14.-

GUAMINI: Frío con nubosidad variable y probables precipitaciones a fresco. Descenso de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Noreste rotando al Este. Temperatura 8/14.-

VIEDMA Y PATAGONES: Nuboso y algo ventoso con períodos de inestable. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Norte. Temperatura 7/18.-

NEUQUEN: Frío a fresco y algo ventoso con aumento de nubosidad. Ascenso de la temperatura. Viento leve y moderado del Noroeste rotando al Oeste en aumento a regular y fuerte. Temperatura 5/17.-
 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE