Un gigante de Italia busca comprar a Leandro Paredes y prepara una oferta

Milan prepara una oferta para comprar a Leandro Paredes en este mercado de pases y en las próximas horas enviará los términos de la propuesta tanto al mediocampista como a Boca, en una operación que podría transformarse en uno de los grandes movimientos del cierre de la ventana europea.

El interés del equipo italiano es concreto y el próximo paso será conocer la postura del jugador de 32 años, quien regresó a Boca en julio de 2025 y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 después de ejecutar la cláusula especial que tenía en Roma para retornar al club donde inició su carrera.

Por el momento no trascendió el monto que Milan está dispuesto a ofrecer, por lo que cualquier eventual salida requerirá que la entidad italiana alcance primero un acuerdo económico con Boca y posteriormente consiga el visto bueno del propio Paredes.

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La posibilidad aparece en medio de una profunda renovación del conjunto rossonero para la temporada 2026/27 bajo la conducción del portugués Rúben Amorim, quien asumió durante este receso y ya recibió refuerzos de peso.

Milan realizó su mayor inversión en Gonçalo Ramos, comprado definitivamente al Paris Saint-Germain y contratado hasta junio de 2031 en una operación reportada por encima de los 70 millones de euros. También incorporó al defensor español Mario Gila desde Lazio, en un traspaso cercano a los 30 millones, y al joven zaguero francés Sankhoun Diawara, procedente del Troyes.

Además, recuperó a Francesco Camarda mediante la cláusula de recompra después de su temporada en Lecce y extendió por un año más el contrato del experimentado Luka Modric.

La reconstrucción también produjo varias salidas: Álex Jiménez pasó al Bournemouth, Álvaro Morata quedó definitivamente vinculado al Como, Lorenzo Colombo al Genoa y Tommaso Pobega al Bologna, mientras que Niclas Füllkrug regresó al West Ham después de finalizar su préstamo.

Esas operaciones representan alrededor de 44,5 millones de euros en ingresos contabilizados para la temporada 2026/27.

En ese escenario, Milan pretende seguir modificando su mediocampo y ahora puso los ojos sobre un futbolista que conoce perfectamente la Serie A: Paredes jugó en Roma, Empoli y Juventus durante su extensa etapa europea, además de haber pasado por Zenit y Paris Saint-Germain.

La situación amenaza con convertirse en uno de los grandes temas del mercado para Boca: apenas un año después de concretar el esperado regreso de uno de sus futbolistas más identificados con el club, una potencia europea volverá a intentar seducir al campeón del mundo para regresar al Viejo Continente.

Las próximas horas serán determinantes, ya que Milan presentará los números de su propuesta y entonces quedarán expuestas las dos posturas fundamentales para que la negociación pueda avanzar: cuánto pretende Boca para desprenderse de Paredes y si el futbolista está dispuesto a abandonar nuevamente la Bombonera.