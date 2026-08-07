Chocó contra un tanque de agua y dio positivo en el test de alcoholemia

Un hombre protagonizó esta madrugada un accidente de tránsito, luego de que el vehículo que conducía impactara contra una edificación.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 en 12 de Octubre al 1100, donde personal del Comando de Patrullas constató que un Honda Fit, al mando de Lucas Gerardo Cifuentes, de 43 años, había colisionado contra una estructura que contiene el tanque de agua que abastece a un complejo de departamentos.

Una ambulancia asistió al conductor en el lugar, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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En tanto, personal de Control de Tránsito Urbano le realizó el test de alcoholemia de rigor, cuyo resultado fue positivo.

A raíz del procedimiento se labraron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 por alcoholemia positiva, falta de tarjeta verde y ausencia del seguro obligatorio.

El Honda Fit fue secuestrado y trasladado al corralón municipal. Intervino en el caso el Juzgado de Faltas Municipal.