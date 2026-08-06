Confirmado: el clásico Olimpo-Villa Mitre se jugará de noche en el Carminatti
Se medirán el próximo miércoles, por la tercera fecha del Nonagonal del Federal A.
Se confirmó esta noche que Olimpo y Villa Mitre jugarán en horario nocturno, por la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.
La decisión la informó la dirigencia aurinegra, tras realizar esta noche la prueba lumínica en el Roberto Carminatti.
De esta manera, el clásico se disputará el próximo miércoles a las 19.30.
El último antecedente se dio en agosto de 2022, cuando Olimpo se impuso por 3 a 0 en El Fortin. Con goles de Braian Guille (de taco), Nicolás Capraro (de chilena) y Martín Ferreyra (de cabeza).
Previamente, Villa Mitre recibirá el sábado a Cipolletti y Olimpo visitará a Huracán Las Heras. Ambos desde las 15.30.