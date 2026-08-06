Profertil presentó en Aapresid 2026 sus avances para reducir la huella de carbono de los fertilizantes

Profertil participó este miércoles del Congreso Aapresid 2026, donde presentó los avances de su estrategia de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en la producción de fertilizantes. La exposición se realizó en la ciudad de Rosario, en el marco del encuentro que este año lleva como lema "Nuestro suelo, nuestra voz".

La presentación estuvo a cargo de Mirta Toribio, jefa del área de Investigación y Desarrollo (I+D) de la compañía, quien expuso los principales resultados del proyecto de huella de carbono impulsado junto con Aapresid. Entre los temas abordados se destacaron la verificación de tercera parte obtenida este año para la producción de urea y los avances en la medición de gases de efecto invernadero a campo.

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Medición de emisiones para el agro

Según explicó la empresa, el trabajo busca generar factores de emisión locales vinculados a la aplicación de fertilizantes, un aspecto considerado clave para mejorar las herramientas de medición y contribuir a una producción agrícola de menores emisiones.

El panel también contó con la participación de Emilio Iglesias, representante de Yara, y Sebastián Galbusera, referente de Puma, quien presentó los resultados generales del proyecto desarrollado junto a las empresas participantes.

Al finalizar la actividad, los especialistas respondieron consultas del público sobre el futuro de los fertilizantes, las alternativas de menor huella de carbono, como eNeTOTAL PLUS, y las perspectivas para avanzar hacia sistemas productivos con menores emisiones.

Una empresa con base en Ingeniero White

Profertil recordó que opera desde 2001 en su planta de Ingeniero White, donde produce anualmente más de 1,32 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco. La compañía señaló que su objetivo es impulsar una agricultura más eficiente y sostenible mediante el desarrollo de fertilizantes nitrogenados para el mercado argentino.

La participación en el Congreso Aapresid se enmarca en la estrategia de la empresa para profundizar el trabajo en medición, verificación y reducción de emisiones, una temática que gana relevancia dentro de la agenda de sostenibilidad del sector agropecuario.