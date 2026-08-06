Entraron a robar mientras su familia dormía y reclama más seguridad: "Ya no les importa que haya gente"

Una vecina del sector de Fitz Roy al 900 denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda durante la madrugada del domingo mientras su familia dormía y reclamó mayores medidas de seguridad para un barrio que, según sostuvo, viene registrando una creciente cantidad de robos.

Vanina relató que el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. Los ladrones rompieron el portón de ingreso y luego forzaron la puerta de la casa para acceder al interior, mientras en el inmueble se encontraban durmiendo sus dos hijas y el resto de la familia.

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"Entraron a mi casa con mi familia adentro. Me rompieron un portón y ahora directamente estamos sin puerta", contó en Panorama, de LU2.

La mujer explicó que, gracias a las cámaras de los vecinos, pudieron reconstruir parte de la secuencia. Según indicó, los delincuentes llegaron en bicicleta, pasaron una primera vez observando el lugar y luego regresaron para comenzar a violentar el portón. "Estuvieron un rato, se llevaron una bicicleta, después volvieron y estuvieron aproximadamente una hora más hasta que rompieron la puerta y entraron", señaló.

Los autores escaparon con una bicicleta, un televisor de 50 pulgadas y un timbre. Además, advirtieron que no logran encontrar un celular, aunque todavía no pudieron determinar si fue sustraído o si quedó dentro de la vivienda.

Vanina explicó que ella descubrió el robo cuando regresó de trabajar y destacó que sus hijas pequeñas no notaron lo sucedido. "Agradezco que no escucharon nada, porque tengo dos nenas chiquitas, y que la situación no pasó a mayores", expresó.

La vecina aseguró que la inseguridad en ese sector se fue agravando con el paso del tiempo. "Al principio eran robos de cosas que estaban al alcance, en obras o lugares donde no había gente. Después empezaron a romper portones, entrar a los patios, trepar paredones, hasta llegar a entrar a las casas con las familias adentro. Ya no les importa que haya cámaras ni que haya gente", afirmó.

En ese sentido, recordó que el año pasado los vecinos presentaron una nota firmada para solicitar mayor seguridad y que posteriormente realizaron nuevos reclamos ante distintas dependencias municipales y policiales.

"Nos pidieron desde la comisaría que todos hiciéramos la denuncia para tener estadísticas y poder pedir una casilla policial. En el verano se solicitó una garita y tampoco tuvimos respuesta", indicó.

"Tenemos un montón de filmaciones de distintos robos. Cada vez que la Policía nos las pide, las entregamos. Pero si siempre se escapan por el mismo lugar, que es hacia las vías del tren, y no hay una cámara que permita hacer un seguimiento, es muy difícil", concluyó.

La vecina hizo conocer el caso a través de las redes sociales y desde la Policía se pidió que quienes sean víctimas de este tipo de delitos en principio se comuniquen con el 911 y luego radiquen la denuncia porque, de esa manera, se puede avanzar con mayor agilidad hacia el posible esclarecimiento del delito.