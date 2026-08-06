Chaco: Victoria Cantero fue trasladada a la Fiscalía y entregó la clave del celular de Matías Álvarez Guardia

Victoria Cantero, la joven que se encuentra detenida en la provincia del Chaco acusada del crimen de su novio Matías Álvarez Guardia, fue trasladada hasta la Fiscalía para entregar la clave del celular de la víctima.

En las últimas horas se supo que los familiares de la acusada entregaron el celular de Álvarez Guardia a la fiscal del caso, Ana González de Pacce, el cual había quedado en el auto de su cuñado, quien se encargó de trasladarlo al Hospital Julio C. Perrando.

Este jueves, luego de que se conociera la entrega del dispositivo a la Justicia, fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Cantero fue derivada hasta la Fiscalía para dar la contraseña y así permitir peritarlo. La joven había advertido que conocía la clave y que iba a colaborar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A su vez, también fue a ratificar a Lucas Bosch como su abogado luego de que Marco Molero haya desistido de su defensa por conflicto de interés. Esto se debe a que conoce a un familiar de la víctima, lo que derivó en su renuncia en las últimas horas.

Luego de su presentación, fue derivada en un enorme operativo policial hasta la Comisaría Undécima de Resistencia. Se estima que en las próximas horas sería alojada en la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago. (N/A)