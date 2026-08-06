Chocaron un camión y un auto en la intersección de Martín Rodríguez y Tucumán

Fuentes oficiales informaron que se produjo un siniestro vial esta mañana en la esquina de Martín Rodríguez y Tucumán entre un camión y un automóvil.

Pese a la violencia de la colisión, que terminó con la parte frontal del Ford Fiesta completamente destruida, no hubo que lamentar heridos.

En el vehículo menor viajaban una mujer de 39 años de edad y sus dos hijos menores de edad, que fueron atendidos en el lugar sin lesiones.

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El rodado mayor, un camión Iveco, era conducido por un hombre de 33 años de edad.

La mecánica del incidente será materia de investigación.