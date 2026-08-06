ABSA: avanza la construcción de las cisternas de agua

Aguas Bonaerenses informa que sigue adelante la obra del Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares que incluye la construcción de dos nuevas cisternas de reserva de agua y el tendido de 13.500 metros de acueducto para mejorar la provisión a la ciudad de Bahía Blanca.

Una de las cisternas, que albergará 30 millones de litros y que incluirá también una nueva estación de bombeo, se levanta en el predio de Planta Patagonia y es el punto de inicio del tendido de un acueducto de 8200 metros hacia Bosque Alto. En el lugar, los trabajos se centran en la finalización de los tabiques de hormigón en el perímetro, avances en el tendido del acueducto, la excavación que alojará la sala de bombeo y las tareas previas al empalme de cañería previsto.

En simultáneo, en Bosque Alto se construye la otra cisterna con capacidad de 10 millones de litros. Las tareas se centran en la excavación donde se ubicará la estación de bombeo y la continuidad del acueducto de 5300 metros previstos desde ese sector, que se empalma a la red existente en Felipe Varela y Ayacucho.

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Esta obra forma parte del listado de acciones y mejoras del Plan Hídrico del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, integrado por fondos de organismos internacionales (CAF) y recursos propios del Estado bonaerense.