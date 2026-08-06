Insólito momento de Boca a la salida del Ducó: se olvidó a cuatro jugadores y debió volver a buscarlos

Las caras de Montero (primero desde la izquierda), Villa, Romero y Ascacíbar lo dicen todo. Foto. TyC Sports.

Boca generó constante peligro, jugó con la pelota al pie y dejó hasta el alma para ganarle 1-0 a Estudiantes y lograr su primera alegría en este Torneo Clausura. Aunque casi deja mucho más que eso en el Palacio Ducó: luego del partido, la delegación azul y oro se retiró en micro, pero se olvidó de cuatro jugadores y debió regresar a buscarlos.

Luego de cambiarse en el vestuario y dialogar un largo rato con los medios de comunicación, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se subieron uno por uno al ómnibus y se fueron lentamente del estadio de Huracán, con tres puntos valiosos en los bolsillos.

Sin embargo, hubo varios rezagados que no llegaron a ocupar sus asientos. En una postal digna de la película Mi Pobre Angelito, quedaron varados en Parque Patricios, sin entender lo que estaba sucediendo, mientras sus compañeros ya enfilaban por Avenida Amancio Alcorta.

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Santiago Ascacíbar, el goleador de la tarde noche con un remate de cachetada que hizo valer la Ley del Ex; los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes sumaron minutos en cancha; y el paraguayo Ángel Romero fueron abandonados en el hall central. Por suerte, fue solo por un rato: rápidamente notaron las ausencias, el micro dio marcha atrás y volvió a recogerlos.

Un momento tan insólito como desopilante, aunque no es la primera ni será la última vez que a un club se le escape algún jugador. En la noche del miércoles, Boca se llevó un triunfazo y casi se va con 20 convocados, aunque en la lista del Vasco había 24… (Fuente: TyC Sports).