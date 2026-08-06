España: el bahiense Feta Casteglioni cerró una etapa en Burgos

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Una de las noticias de impacto de los últimos días en el rugby español fue la desvinculación del bahiense Federico Casteglioni de Aparejadores Rugby Burgos, uno de los clubes más importantes de la División de Honor.

El fullback había llegado al equipo de la casaca aurinegra en 2020 y se consolidó allí como un referente no sólo para su club y la liga sino también en el seleccionado de España, con el que acredita 44 caps y en el que fue capitán.

Próximo a cumplir 36 años (el lunes venidero), la idea del bahiense formado en el club Argentino era continuar en Burgos para disputar su última temporada. Pero teniendo en cuenta que el rugby español está profesionalizado, una oferta superadora de otro club le cambió la perspectiva.

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Feta venía jugando en Burgos desde 2020.

Como todavía no es oficial el propio jugador pidió respetar los tiempos de su nuevo club hasta tanto anuncie la noticia, aunque confirmó que se trata de otro club de la categoría principal.

Burgos comenzó una renovación de su plantel y lo primero fue el cambio de entrenador: llegó el uruguayo Oscar "Cochi" Durán, quien jugó el Mundial 2015 con Los Teros y fue asistente de Pablo Bouza en Peñarol, además de haber sido jugador profesional en España y en Francia. Además el club burgalés sumó al primera línea -también uruguayo- Diego Arbelo.

Por otra parte, Casteglioni cerró esta etapa en Burgos habiendo obtenido una Copa del Rey y dos Supercopas.

Luego de cerrar su etapa como amateur en Argentino y en los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur, el polifuncional "Feta" se insertó en el rugby español en 2013 y a través de Gernika (País Vasco), puerta de entrada también para otros jugadores de nuestra ciudad.

En 2023 tuvo el honor de enfrentar a Los Pumas en Madrid, llevando la cinta de capitán de España.

En 2015 llegó al VRAC (Valladolid), el múltiple campeón español y con el que se consagró en las temporadas 2016-17, 2017-18 y 2018-19.

Previo a su arribo a Burgos transitó una temporada en Independiente de Santander (2019-20), mientras que en Burgos también disputó tres finales de la liga.

Su trayectoria le valió no sólo ser convocado a la selección de España sino también a la franquicia profesional Castilla y León Iberians para disputar el Championship europeo junto con otro bahiense, el pilar Nicolás Jurado (hoy en UE Santboiana).