Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.520,46 para la venta y de $1.471,36 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,10% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.471,36 (-0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.540,00 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.976,00 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.519,66 (-0,07%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.573,57 (-0,23%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 424 puntos básicos (+1,00%).