Masters 1000 de Canadá: triunfazo de Navone y derrotas de Etcheverry y Báez

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El argentino Mariano Navone dio el golpe y se instaló en los octavos de final en el ATP Masters 1000 de Montreal, Canadá.

El nuevejuliense logró una de las victorias más valiosas de su carrera sobre superficie dura. Derrotó al monegasco Valentin Vacherot (18 del mundo) por 1-6, 6-3 y 6-3, en 2 horas y 4 minutos de juego.

En la próxima instancia, se medirá ante el frances Arthur Fils o el estadounidense Zachary Svajda.

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Navone venía de vencer al italiano Mateo Berretini en primer ronda.

Por su parte, Tomás Etcheverry cayó en sets corridos ante el portugués Nuno Borges.

El europeo se impuso con parciales de 6-4- y 6-2.

A continuación, también quedó eliminado Sebastián Báez, quien perdió en tres sets ante el belga Zizou Bergs.

El 31º preclasificado ganó por 3-6, 6-3 y 6-2.

Más tarde, Juan Manuel Cerúndolo se medirá ante el noruego Casper Ruud, Thiago Tirante enfrentará al estadounidense Taylor Fritz y Francisco Cerúndolo chocará ante el danés Alex Michelsen.