Verón cuestionó la decisión de River de apartar jugadores: “Como futbolista no me gustaría esa situación"

Juan Sebastián Verón cuestionó la decisión de River de separar a varios futbolistas del plantel profesional y enviarlos a entrenarse al predio de Cantilo, mientras que a la par también confirmó que Estudiantes completó el pago de la deuda con Inter Miami, quedó habilitado para incorporar y buscará avanzar por el regreso de Joaquín Correa, actualmente en Botafogo.

“Como jugador no me gustaría esa situación. Nosotros como dirigentes tuvimos situaciones y hay que tratar de mantenerlos dentro del plantel, por más que se sepa que no los vas a tener en cuenta o que les buscás una salida”, expresó el presidente de Estudiantes en diálogo con Atentos Pinchas.

River realizó una profunda depuración al finalizar el primer semestre y apartó a numerosos jugadores que dejaron de formar parte del proyecto deportivo de Eduardo Coudet, varios de ellos incorporados recientemente mediante importantes inversiones.

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Verón analizó el tema desde su experiencia como exfutbolista y dirigente, y dejó en claro que intentaría resolver una situación semejante de otra manera. “Yo particularmente, como exjugador, no lo veo bien y no me gustaría tampoco estar en esa situación, porque hay jugadores que salieron del club”, sostuvo.

“Apartarlos así, de esa forma, me parece raro. Pero bueno, son decisiones muy particulares”, completó la Bruja.

Durante la misma entrevista, Verón confirmó una noticia importante para el mercado de Estudiantes: la institución completó el pago del monto reclamado por Inter Miami por la transferencia de Facundo Farías y quedó en condiciones de volver a registrar incorporaciones.

“Terminamos de pagar el total de lo reclamado por Inter Miami”, informó el presidente albirrojo, luego de recibir la confirmación del área financiera del club.

La resolución del conflicto permitirá que Estudiantes reactive las negociaciones que permanecían condicionadas por la sanción de la FIFA. Entre los nombres apuntados aparece Joaquín Correa, delantero surgido de las divisiones inferiores del Pincha y actualmente apartado del plantel principal de Botafogo.

El atacante tiene contrato con la institución brasileña hasta diciembre de 2027, por lo que Estudiantes deberá alcanzar un acuerdo con Botafogo para concretar su regreso. El deseo de volver existe, pero la operación dependerá de las condiciones económicas y contractuales.

Con la inhibición solucionada, la dirigencia buscará acelerar las gestiones para repatriar a Correa, quien debutó profesionalmente con la camiseta albirroja en 2012 antes de iniciar una extensa trayectoria por Europa y Brasil.