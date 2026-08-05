Palermo vuelve a dirigir en el fútbol argentino y a un club que ya conoce

Martín Palermo volverá a dirigir en el fútbol argentino. Tras sus pasos en el exterior, primero en Olimpia de Paraguay -donde fue campeón- y luego en Fortaleza de Brasil, el ex centrodelantero tomará las riendas de su último equipo en el fútbol argentino: el Club Atlético Platense.

El Titán llega para reemplazar a Walter Zunino, quien dejó su cargo en las últimas horas tras encadenar una serie de malos resultados a nivel local, y tendrá la responsabilidad de sacar al equipo de la comprometida situación en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol; además de disputar la serie de octavos de final de la Conmebol Libertadores dentro de una semana frente a Coquimbo Unido de Chile.

Será el segundo ciclo de Palermo al frente del club de Vicente López, tras su primer paso en la temporada 2023 donde terminó siendo subcampeón de la Copa de la Liga.

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En aquella oportunidad, el Calamar cayó en la definición por el título frente a Rosario Central en Santiago del Estero.

Desde su salida del fútbol brasileño, a fines del año pasado, el ídolo de Boca Juniors no había vuelto a dirigir. Sonó en varios clubes, incluso estuvo muy cerca de asumir en San Lorenzo pero los conflictos internos del club de Boedo lo llevaron a desistir de esa posibilidad.

En el último tiempo, trabajó como comentarista en la cadena DSports durante el Mundial.