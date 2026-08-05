Dos personas fueron hospitalizadas por un choque en la ruta 33

Dos personas domiciliadas en Bahía Blanca terminaron con politraumatismos y fueron hospitalizadas tras un choque en la ruta 33, a 17 kilómetros de Bahía Blanca.

El hecho se produjo poco después de las 23 de ayer, cuando un auto Fiat Cronos, al mando de Pedro Ariel Arroyo, de 50 años y domiciliado en nuestro medio, chocó con un camión Ford de la firma Andreani, al mando de Guillermo David Cali (60).

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Como resultado del fuerte impacto, los acompañantes de Arroyo, Patricia Catalina Leiva (59) y Martín Ignacio Garmendia (45), debieron ser trasladados en una ambulancia al hospital Municipal, con traumatismos varios aunque, en principio, sin riesgo de vida.

Los dos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia y el resultado fue negativo.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar, teniendo en cuenta que ambos vehículos quedaron sobre la banquina, sin obstruir la calzada.

Se iniciaron actuaciones sumariales con intervención de la comisaría Séptima y la UFIJ Nº 1.