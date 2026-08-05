"Santi siempre presente": el sentido posteo de la familia del joven asesinado en White

Familiares de Santiago Vega, el joven de 19 años que fue asesinado de un disparo el último sábado en inmediaciones de un pub ubicado en San Martín y Plunkett, en Ingeniero White, realizaron un sentido posteo en redes sociales acompañado de una imagen del joven cuando era un niño.

La fotografía fue sacada en el negocio "El chicle" y, en menos de 24 horas, ya contaba con miles de comentarios de apoyo y solidaridad.

"Queridos vecinos:

Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las instituciones, familiares, amigos, vecinos, colegas y a toda la comunidad por el inmenso apoyo, el cariño, el afecto y el respeto que hemos recibido en estos días tan difíciles.

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Gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos hicieron llegar un mensaje, una oración o un abrazo, y a todos los que estuvieron presentes de una u otra manera. Cada gesto de amor y acompañamiento ha sido un gran consuelo para nuestra familia.



Con profundo agradecimiento, familia Vega. Santi siempre presente".

El hecho

El último viernes a la noche hubo festejos en el Club Puerto Comercial por el 111º aniversario. Luego del encuentro, un grupo de personas fue a un pub ubicado en San Martín y Plunkett, donde en la madrugada del sábado tuvo lugar una discusión que terminó con la muerte de Santiago Vega, de 19 años, tras un ataque con arma de fuego.

Tras la agresión se produjo un intento de fuga que no llegaría lejos, ya que el Volkswagen Gol que manejaba el sospechoso chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía detuvo a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

Durante la aprehensión de Larraburu se secuestró una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.