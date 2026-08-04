Evadieron un control policial en Claromecó y terminaron aprehendidos con cocaína y más de $530 mil

Dos personas fueron aprehendidas este martes por la tarde en Claromecó, acusadas de infracción a la Ley 23.737 y desobediencia, luego de intentar evadir un control policial y ser interceptadas tras una breve persecución.

Los aprehendidos, cuyas identidades no fueron difundidas por disposición judicial, son un hombre de 32 años y una mujer de 37, ambos oriundos de Tres Arroyos.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

El procedimiento se inició alrededor de las 16.30, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal Tres Arroyos Segunda realizaban un operativo de prevención con controles vehiculares sobre la Ruta Provincial 73, en el acceso a Claromecó.

Según la policía, al intentar identificar un Chevrolet Astra, el conductor realizó una maniobra para esquivar el control y emprendió la fuga. El vehículo fue seguido por los efectivos hasta ser interceptado en la intersección de calle 30 y avenida Costanera.

Detenido el automóvil, los policías observaron que la mujer intentó ocultar un elemento entre sus prendas y se logró secuestrar una bolsa de nylon con 46 gramos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Al conductor se le incautó un teléfono celular y la suma de 530.000 pesos en efectivo. Además, en el interior del vehículo fue secuestrada una tablet.

Ambos fueron aprehendidos por los delitos de presunta infracción a la Ley 23.737 y desobediencia. Actúala UFIJ Nº13.