Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.519,33 para la venta y de $1.470,15 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,03% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.561,00 (-0,64%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.545,00 (-0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.521,71 (-0,22%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.578,19 (-0,15%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 410 puntos básicos (-0,70%).