Un entrenador de la LBB Bronce dejó el cargo y será jugador en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La reanudación de los torneos superiores en el ámbito local se concretará mañana con el inicio del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce "Municipio de Villarino".

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El primer tramo se lo adjudicó Caza y Pesca Huracán Médanos, quien se ganó el derecho a una final extra en caso de no repetir en esta parte, de lo contrario ascenderá a la LBB Plata.

Respecto de la forma de competencia, se mantiene el fixture del primer tramo, invirtiendo las localías.

Los partidos serán Bahiense del Norte B-Sporting, Pellegrini-Sportivo B, Bella Vista-Whitense, Caza y Pesca-Fortín Club (Pedro Luro), Barracas-Los Andes y Fútbol y Tenis (Buratovich)-Velocidad B.

Altas y bajas

Durante el receso se generaron algunos movimientos en los planteles y, sin dudas, lo más fuerte fue la partida de Barracas de su entrenador Albano Schneider, quien curiosamente dejó de dirigir el equipo y volverá a vestirse de jugador para disputar la LBB Plata por El Nacional, club donde, paralelamente continuará al frente de divisiones formativas.

Albano Schneider.

Por el momento, el plantel trabaja con el profe Tadeo Pérez, mientras buscan reemplazante.

Además, El Bosque sufrió la baja del tirador Agustín Astradas, quien se radicará en Buenos Aires, mientras que aguardan en unos 10 días a Santiago Soriano, cuando finalice la residencia en Rosario.

Caza y Pesca, por su parte, incorporó a Brian Bobb, ex Espora.

En Bahiense B se sumaron Lucas Peratta (ex Argentino) y Juan Cruz Dauphin (ex El Nacional), mientras que no continuará Agustín De Beistegui.

Pellegrini, en tanto, no tendrá por el momento a Bautista Fraysinnet (lesionado) y se está poniendo a punto Agustín "El Zurdo" Bianco (surgido de Estudiantes), quien fue operado de ligamentos cruzados y lleva cinco años sin jugar.

Sporting sumó a Valentín Bigoni (ex Altense) y se bajó Alex Cisneros por motivos laborales.

Los Andes incorporó a Leonardo Bolmarino, proveniente de la LAB, que jugó en 2024 en los U23 de Argentina, mientras que ya no contará con Alfredo Cortina.

Bella Vista sumó a Tobías Soria (ex San Lorenzo) y Ramiro Lipinsky (libre), y se quedó sin Francisco Ariza (motivos laborales), Bruno Ciommo (trabajo y de estudio) y Francisco Figueroa (trabajo).

A Velocidad llegaron Santiago Mansilla (ex Estudiantes), Federico López (ex Estrella) y Ulises Rollhaiser (U21 de Estudiantes), mientras que Ezequiel González y Franco Mastandrea no continuarán, por motivos personales.

Fortín Club se alargó con Bautista Fava (proveniente de la LAB) y Joaquín Canan (U21 de Quilmes de Tres Arroyos). Y se alejaron Walter Ruiz (se fue a Paolos de Chile) y Tomás Espinosa (motivos personales).

En tanto, Sportivo B, Whitense y Fútbol y Tenis no registran novedades respecto de cómo terminaron.