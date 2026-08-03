Buscan a un hombre que falta de su hogar desde el pasado domingo

La familia y la policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un hombre de 43 años, desaparecido el domingo último.

Se trata de Yohan Alex García, quien fue visto por última vez el pasado 2 de agosto de 2026, alrededor de las 10, cuando se retiró de su domicilio ubicado en Richieri al 2.400. Según el parte, el hombre no señaló a dónde se dirigía, llevaba consigo su bicicleta y hasta el momento no ha regresado a su morada.

García tiene 1,75 metros de altura, es de contextura robusta, tez blanca, calvo con vello solo en la nuca y barba tipo candado de color castaña. Al momento de su desaparición vestía un jogging color beige, campera Adidas de color roja con líneas blancas, zapatillas deportivas rojas y negras, y gorra de color celeste.

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Como señal particular, el hombre posee un tatuaje en el brazo derecho con la inscripción "Nahiara". No posee tarjeta SUBE, no tiene redes sociales activas actualmente, no consume drogas ni toma medicación; solo utiliza un PAF a raíz de problemas respiratorios. No registra reincidencias.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al 911 o a la Comisaría Segunda de Bahía Blanca, en calle Roca 557. También se encuentra disponible la línea telefónica 291-4556745 para recibir datos que puedan ayudar a dar con su ubicación.