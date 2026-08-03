Detienen otra vez a una mechera por robar en un local céntrico

Una mujer volvió a ser capturada esta tarde, luego de intentar robar en un local céntrico bahiense bajo la modalidad "mechera".

Se trata de Narela Saban, de 29 años, quien sustrajo distintas mercaderías del comercio Lai Lai, ubicado en O'Higgins 31.

El delito quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Por esto, Saban quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

La mujer ya había sido aprehendida hace dos semanas por un hecho similar en el local Balbi. Por ello, no se descarta que haya más locales comerciales del micro y macrocentro afectados por hechos de similares características.