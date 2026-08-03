Presentaron en Bahía Blanca el libro Di Sarli y sus cantores

El Café Histórico fue escenario de la presentación del libro Di Sarli y sus cantores, la nueva obra de José Valle y Gabriela A. Biondo, conocida artísticamente como Gaby "La voz sensual del tango".

La actividad se desarrolló en el marco del ciclo "Bahía Blanca No Olvida" y reunió a vecinos y referentes de la cultura local en el tradicional espacio de avenida Colón 602.

Durante el encuentro, los autores compartieron los principales ejes de la investigación, que forma parte de una serie de publicaciones dedicadas a figuras centrales del tango, luego de los libros sobre Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese.

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Editado por el sello En un feca, el volumen aborda la trayectoria de Carlos Di Sarli a partir de los cantores y letristas que integraron su orquesta. Además de repasar las biografías de intérpretes como Roberto Rufino, Alberto Podestá y Jorge Durán, la publicación también recupera la historia de otros vocalistas que no llegaron a registrar grabaciones.

La presentación incluyó interpretaciones musicales a cargo de Gaby, quien ofreció un repertorio dedicado a la obra de Di Sarli, y la participación de los bailarines Laura Borelli y Gustavo Rodríguez.

Entre los asistentes estuvieron el cónsul general de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani; la concejal Lucía Martínez Zara; la directora de Turismo, Karina Sánchez; y el director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, Matías Italiano.

La obra fue declarada de Interés Municipal por el Instituto Cultural de Bahía Blanca y de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante. Además, contó con el auspicio del Consulado General de Italia, el Fondo Municipal de las Artes y el apoyo de la Academia Nacional del Tango.

El libro tiene prólogo de Claudio Torelli y una portada realizada por el artista plástico Guillermo Arena.