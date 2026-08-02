Las vacaciones de invierno tuvieron mayor movimiento y consumo con ayuda del turismo internacional

Las vacaciones de invierno en Argentina tuvieron más movimiento y consumo turístico, con 4,6 millones de personas que viajaron por el país y gastaron US$1.412 millones, de acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El movimiento en el receso invernal por las ciudades que integran el circuito turístico nacional fue un 5,9% mayor que en 2025 y el impacto económico fue un 2,5% superior al del año pasado, medido a precios constantes, al totalizar $2,12 billones.

El reporte precisó que la estadía media fue de cuatro días, superando levemente al año pasado (3,9) y el gasto diario promedió los $115.115, que, a precios reales (es decir, descontando la inflación), resultó un 5,6% inferior al año pasado.

Al trazar un balance del turismo vacacional, desde la entidad gremial-empresaria, señalaron que “la nieve tardía en las zonas de montañas y el efecto Mundial demoraron el inicio de las vacaciones de invierno, que dejaron resultados dispares”, y destacaron que “la llegada de unos 400.000 turistas internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno”.

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En este sentido, precisaron que “miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la Selección Argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial”.

El informe también resaltó que “la recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia” al recordar que en 2025 los viajes internos habían caído un 11%, aunque puntualizó que “todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023”.

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También tuvieron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones del 9 de julio alentaron un flujo de turistas de todo el país, incluyendo a las autoridades de gobierno.

En contraste, el reporte expuso que “la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial”.

En relación a los costos que afrontaron los argentinos que vacacionaron durante julio, desde CAME indicaron que “el factor precio también influyó en las decisiones de viaje durante la temporada”.

Al respecto, un relevamiento de la Fundación ECOSUR mostró que Córdoba fue el destino nacional más económico para vacacionar en familia durante una semana, con un costo estimado de US$3.420, seguida por Mendoza (US$ 3.625) y Salta (US$ 4.213).

En el otro extremo se ubicó Bariloche, con una canasta turística de US$4.859, impulsada principalmente por el mayor costo del alojamiento en plena temporada invernal. Aun así, el informe concluyó que, considerando los pasajes aéreos, vacacionar dentro del país continuó siendo, en términos generales, más conveniente que viajar al exterior. (con información de NA)