Amenazó de muerte, agredió a su ex pareja y quedó detenido
El hecho ocurrió en Brasil y Vieytes. El agresor también golpeó a la actual pareja de la mujer.
El Comando de Patrullas de la ciudad informó que detuvo en la madrugada de este domingo a un hombre que había golpeado a su ex pareja y su actual compañero en el barrio Pacífico.
Un llamado al 911 alertó a las autoridades que se dirigieron al lugar de los hechos y fueron informados por los agredidos de la situación. El implicado, ex pareja de la víctima había amenazado de muerte a esta y agredido a la misma, además golpeó a la actual compañero de esta en el hombro y rompió la luneta de un Toyota Etios.
El personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo y pudo dar con el agresor en Ruta Nacional 35 y Lucía Miranda, procediendo a la aprehensión de Juan Cruz Irusta de 35 años de edad y el secuestro de la moto en la que circulaba.
Las dos víctimas sufrieron lesiones de carácter leve. Asimismo, al imputado se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.
Las actuaciones quedaron a cargo de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo la carátula de daños, lesiones leves, amenazas e infracción a la Ley 12.569.
Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que esté pasando por ello, comunicate a la línea 144 que es gratuita y atiende las 24 hrs.