Amenazó de muerte, agredió a su ex pareja y quedó detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad informó que detuvo en la madrugada de este domingo a un hombre que había golpeado a su ex pareja y su actual compañero en el barrio Pacífico.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades que se dirigieron al lugar de los hechos y fueron informados por los agredidos de la situación. El implicado, ex pareja de la víctima había amenazado de muerte a esta y agredido a la misma, además golpeó a la actual compañero de esta en el hombro y rompió la luneta de un Toyota Etios.

El personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo y pudo dar con el agresor en Ruta Nacional 35 y Lucía Miranda, procediendo a la aprehensión de Juan Cruz Irusta de 35 años de edad y el secuestro de la moto en la que circulaba.

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Las dos víctimas sufrieron lesiones de carácter leve. Asimismo, al imputado se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo la carátula de daños, lesiones leves, amenazas e infracción a la Ley 12.569.

Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que esté pasando por ello, comunicate a la línea 144 que es gratuita y atiende las 24 hrs.