Un hombre murió mientras disputaba un partido de fútbol amateur

Un hombre falleció mientras disputaba un partido de fútbol amateur. Ocurrió esta tarde en las canchas pertenecientes al campus deportivo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sobre el sector del camino La Carrindanga. Se trata de Ronaldo Raúl Moraguez, de 54 años de edad.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se descompensó mientras realizaba la actividad deportiva y perdió la vida en el lugar. Cuando llegaron los servicios de emergencia constataron que no tenía signos vitales.

El trágico hecho tuvo lugar mientras se disputaba un partido entre los equipos "12 de Octubre" y "Los Pibes de Ayer".