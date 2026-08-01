Por el fenómeno El Niño cerrarán el acceso a la Garganta del Diablo

El Parque Nacional Iguazú implementará una medida inédita: clausurará por 40 días el paso a la Garganta del Diablo desde este lunes 3 de agosto. El objetivo es retirar pasarelas y barandas frente a la amenaza de un desborde histórico de la cuenca.

La decisión fue oficializada mediante una presentación de directivos de Parques Nacionales y con la firma concesionaria Iguazú Argentina S.A.

La estrategia, para prepararse para las crecidas por el fenómeno de El Niño, será desmontar y resguardar la infraestructura en depósitos para evitar destrucciones como sucedió en octubre de 2023, donde el río arrasó con 79 tramos de pasarelas y dejó inhabilitado el tramo durante nueve meses.

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El resguardo buscará prevenir las secuelas materiales que provocan los temporales de gran escala: “En este contexto de alta concurrencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas, se avanzó con las medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”, indicó la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A.

Además, los representantes de la firma remarcaron la fundamentación técnica: “La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses”.

Las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en la cuenca de Brasil coincidieron en que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados.

A pesar de la suspensión, aseguraron que las demás actividades seguirán operando con normalidad: “El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas y todas las tiendas y espacios gastronómicos”, explicó José María Hervás, intendente del Parque Iguazú.

Al mismo tiempo, la provincia de Misiones inició un esquema de contingencia ante los pronósticos de intensas precipitaciones y la consecuente suba de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que podrían derivar en evacuaciones en los poblados costeros.

El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para articular acciones preventivas en los municipios y coordinar el monitoreo del caudal, condicionado por la apertura de compuertas en las represas hidroeléctricas brasileñas. (Con información de TN)